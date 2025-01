Nieuw beleidsplan Wervik draait rond zes speerpunten: “Onze stad nog veiliger en aangenamer maken”

Op het nieuw beleidsplan voor de nieuwe legislatuur is het nog wat wachten, maar ondertussen maakten Vooruit en CD&V al de speerpunten van het beleidsplan ‘In Wervik, samen thuis in een veilige, aangename en propere stad’ bekend. “We gaan doen wat we hebben beloofd in onze programma’s aan de kiezer”, klinkt het.

Eerste speerpunt is ‘Meer veiligheid en brandweer’. “We erkennen het groeiend gevoel van onveiligheid in onze stad”, zo lezen we. “De vele inbraken en diefstallen maken ons onzeker. We durven dan ook volgende ambities uitspreken : versterking van het politiecommissariaat in Wervik, we zetten ons in om gemengde politiepatrouilles aan de grensbrug te realiseren, we willen een betere communicatie vanuit de zone Arro Ieper. We zorgen voor een verhoogde aanwezigheid van politie in wijken en buurten door het inzetten van wijkagenten aangevuld met gemeenschapswachten. We maken werk van een nieuwe brandweerkazerne tussen Wervik en Geluwe (de grond is aangekocht, red.). De verkeersveiligheid, zeker rond de schoolomgevingen, zijn een prioriteit.”

Tweede speerpunt is : méér sociale zorg en welzijn koesteren. “Wij geloven in een samenleving waar niemand achterblijft. Onze sterke sociale dienst en het woon-en zorgbedrijf, met een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners, staat klaar om elke inwoner van Wervik te ondersteunen. De dienstverlening is niet vrijblijvend en er zijn voorwaarden die moeten nageleefd worden. We zetten ons in voor een breed scala aan initiatieven die het welzijn van jong en oud bevorderen.”

“We zijn tegen privatisering en houden het Woon- en Zorgbedrijf en de woonzorgcentra in stedelijke handen. We streven naar een correcte maar betaalbaar mogelijke dagprijs in onze woonzorgcentra.

Tegen vereenzaming

‘Méér buurten en wijken verbinden’ is dan het derde speerpunt. “Wie zich goed voelt in de buurt waar hij woont, is trots op zijn stad. Ook in onze stad neemt diversiteit toe. Het is dan ook onze taak om mensen samen te brengen en zich ‘thuis’ te laten voelen. Verder moeten we ook oog hebben voor de strijd tegen de vereenzaming in onze stad. We pakken dit op volgende wijze aan: we bouwen het systeem van de buurtambassadeurs verder uit als schakel tussen burger en beleid. We verdichten de kloof tussen burger en beleid door onze netwerken van buurtambassadeurs, buddy’s. Taal verbindt : nieuwkomers moeten zo vlug mogelijk toegang hebben tot het leren van de Nederlandse taal en zien erop toe dat ze die gegeven kansen ook grijpen. We erkennen de integratie van geloofsgroepen maar dit binnen het wettelijke kader.

Vier de speerpunt is dan ‘Méér handel, economie en wonen versterken’. “We willen dit op volgende wijze doen : we werken een positieve imagocampagne uit om meer ondernemers, inwoners ‘goesting’ te doen krijgen om hier te investeren en te wonen. Via een gericht woonbeleid trekken we jonge gezinnen aan naar Wervik, die eigenaar van een huis kunnen worden en hier een gezin stichten. Zo vergroten we de financiële slagkracht van de gemeente. We maken snel werk van het regionaal bedrijventerrein Menen/Wervik (het dossier sleept al jaren aan, red.) en blijven ijveren bij de hogere overheden voor extra ruimte voor bedrijvigheid in onze stad.

Polyvalente zaal

Meer groen en duurzaam en meer vrijetijdsbesteding zijn ten slotte het vijfde en zesde speerpunt. “We creëren ruimtes waar we kunnen samenkomen en ieder van ons zich kan ontplooien en onze creativiteit kunnen uiten : we realiseren een nieuwe multifunctionele polyvalente zaal op Oosthove (het dossier is lopende, red.), we renoveren de zijgebouwen op de site d’Arke (de werken zijn begonnen,red.) en we koesteren ons erfgoed met promotie van ons rijk historisch verleden”, zo staat het te lezen.