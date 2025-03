“Niet plat op de buik gaan voor een evenement op één weekend”: oppositie stelt zich vragen over prijs aankomst Gent-Wevelgem in de toekomst

Zondag 30 maart vindt de wielerklassieker Gent-Wevelgem voor eerst mannen en dan vrouwen plaats. Op de aankomstplaats is Saint-Vélo sowieso een hoogdag, onder meer voor de horeca. De gemeente Wevelgem is toe aan het laatste jaar van de overeenkomst met de organisatoren Flanders Classics. Elke zes jaar wordt dat opnieuw onderhandeld. Wevelgem betaalt elk jaar 300.000 euro voor de finish. Op de gemeenteraad kaartten enkele oppositiepartijen de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst aan.

“Als gemeentebestuur wensen we de nodige inspanningen te doen om deze wielerhoogdag verder te organiseren”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve (cd&v 8560). “Het gaat om een belangrijk evenement dat toch wat boven andere uitstijgt. Voor veel mensen is dat een hoogdag. In de ranking van de koersen is Gent-Wevelgem de eerste na de Ronde van Vlaanderen en kunnen we zeker niet zeggen dat we zwaar betalen, maar ik geef grif toe dat 300.000 euro een groot bedrag is.”

“We zien in deze periode organisator Flanders Classics heel veel. We komen goed overeen. Alle contacten zijn positief. In alles bevestigt Flanders Classics dat ze gelukkig en tevreden zijn met de aankomst in Wevelgem en er van hun kant geen bezwaren zijn. De termijn gaat opnieuw over zes jaar. We gaan er vanuit dat de gesprekken vertrekken vanuit het vorige cijfer, namelijk 300.000 euro. We willen op een redelijke manier die gesprekken voeren. De belangrijkste voorwaarde is dat alles verder doorgaat en de drie deelgemeenten daarin worden betrokken. Een voorstel op papier is er niet.”

Flanders Classics aan de macht

“Het is heel duidelijk dat iedereen die koers hier wil houden, maar niet ten koste van elke prijs en dat is de essentie van heel het verhaal”, aldus Yves Goddeeris (Vooruit). “We gaan niet plat op de buik gaan voor een evenement op één weekend. Dat heeft zijn grenzen, die prijs. We gaan er toch ook niet over wenen dat de koers niet langer in Wevelgem zou aankomen en we dat verliezen. We hebben het gevoel dat we als oppositie onze argumenten op geen enkel moment kunnen inbrengen.”

“We zijn bezorgd”, aldus Filip Daem (N-VA). “We moeten dit koesteren, maar niet te allen prijze. Er is tussen verschillende steden een opbod aan de gang. De macht van Flanders Classics is zodanig groot en ze zitten in een zetelpositie. We gaan uit van een indexatie en dat die prijs naar omhoog zal gaan. We hopen dat er tijdens de onderhandelingen deze keer meer rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale handelaars binnen onze gemeente.”

Fractieleider Dennis Bels (Vlaams Belang) pleit voor een referendum moest het voorstel van de vraagprijs door de inflatie 400.000 euro worden.

Tijdens een gemeenteraadscommissie op 25 maart wordt het dossier verder gesproken. De bevoegdheid voor de beslissing komt de gemeenteraad toe.