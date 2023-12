Niet iedereen van Visie steunt burgemeester Ward Vergote tijdens geheime stemming

Samen met de twee oppositiepartijen PRO en NVAPlus stemden donderdag op de gemeenteraad in Moorslede achter gesloten deuren twee leden van Visie in een motie in met de vraag aan Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Gwendolyn Rutten (Open VLD) om de zaak lastens burgemeester Ward Vergote (Visie) grondig te willen onderzoeken en de passende tuchtmaatregelen te nemen. De uitslag van de geheime stemming duidt alvast aan dat bij Visie de fractie niet voltallig de burgemeester steunt.

Begrijpelijk was er donderdagavond op de gemeenteraad meer volk dan anders. De openbare zitting verliep heel sereen en rustig. Pas na 42 minuten kwam de burgemeester een eerste keer aan het woord toen hij antwoordde op een toegevoegd agendapunt van fractieleider Veerle Demeulenaere (NVAPlus).

Na 48 minuten waren de gemeenteraad en korte OCMW-raad afgelopen. Ward Vergote nam niet deel aan het vervolg achter gesloten deuren. Beneden ging hij nog heel even zijn bureel binnen en verliet dan het gemeentehuis. De burgemeester liet een rustige indruk en was zeker niet aangeslagen. De zitting achter gesloten deuren duurde nog geen kwartier.

PRO diende twee vragen in waarover werd gestemd. Op de eerste vraag: ‘De gemeenteraad vindt dat de burgemeester op basis van zijn veroordeling ontslag moet nemen’ was de uitslag 15 voor en 5 tegen. Wat aangeeft dat één iemand van Visie voor stemde. Op de tweede vraag aan de bevoegde minister was de uitslag 16 voor en 4 tegen en stemden dus twee leden van Visie voor.

“Nu de burgemeester zelfs niet volledig wordt gesteund door zijn eigen fractie Visie weet ik niet goed dat hij kan aanblijven”, reageert fractieleider Ward Gillis (PRO). “De uitslag is voor hem toch vernietigend.”

“We willen niet dat de coalitie wordt opgeblazen maar snappen niet dat er geen andere burgemeester komt”, reageert fractieleider Veerle Demeulenaere (NVAPlus).