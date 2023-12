Niet iedereen steunt burgemeester Ward Vergote nog: Mag hij aanblijven?

Burgemeester Ward Vergote (Visie) van Moorslede voelt zich deze eindejaarsperiode wellicht niet zo feestelijk. Tijdens de geheime zitting op de gemeenteraad vorige week donderdag bleek immers dat binnen zijn fractie niet iedereen nog langer achter de burgemeester staat.

Samen met de twee oppositiepartijen PRO en NVAPlus stemden twee leden van Visie in met een motie om Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Gwendolyn Rutten (Open Vld) de zaak lastens burgemeester Ward Vergote grondig te laten onderzoeken en de passende tuchtmaatregelen te nemen.

PRO diende twee vragen in waarover werd gestemd. Op de vraag of de burgemeester op basis van zijn veroordeling ontslag moet nemen, stemden 15 voor en vijf tegen. Dat betekent dat één lid van Visie ook voor stemde. Op de tweede vraag aan de bevoegde minister stemden 16 voor en vier tegen en stemden dus twee leden van Visie voor.

Het is uiteraard de vraag hoe het verder moet met de politiek in het Lievensdorp, nu burgemeester Vergote van de rechtbank één jaar met uitstel kreeg wegens belangenvermenging. In januari is er geen gemeenteraad. Tegen de volgende gemeenteraad in februari zal er wellicht meer duidelijkheid zijn.

Deure doen

Burgemeester Ward Vergote is een vechter. Zeer lang geleden richtte hij vanuit de oppositie het actiecomité Red het Dadipark, met een vergadering in de bovenzaal van café Ons Huis waarop iedereen welkom was. In diezelfde kroeg en zoveel jaren en uitbaters later vond de openbare verkoop van de grond in de Millesteenstraat in Dadizele plaats.

Daar is uiteindelijk de miserie voor de burgemeester en zijn gezin allemaal begonnen. Politiek wordt het hard gespeeld. Minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen mag men uiteraard niet anders verwachten. Deure doen en bluvn goan, het zijn termen die we allemaal links en rechts wel eens horen. Het is alleen zeer vraag of dat voor de burgemeester nog het geval zal zijn, of dat er een schorsing door de minister volgt…