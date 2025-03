“Niemand wint: Dumarey niet, wij ook niet”: oppositie neemt het woord over niet-benoeming tijdens serene gemeenteraadszitting

De niet-benoeming van Anthony Dumarey (Voor Oudenburg) tot burgemeester was ook op de gemeenteraad van woensdagavond voer voor debat. Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V+) legde daarbij de vinger op de wonde. Anderzijds nam enkel gemeenteraadsvoorzitter Jens Ballière het woord. Waarnemend burgemeester Stefaan Reynaert en Dumarey zelf kwamen niet tussenbeide.

Tussen alle punten en vragen op de gemeenteraad domineerde de niet-benoeming van Dumarey tot burgemeester een voorts serene zitting. Vooreerst werd kennisgenomen van het rapport met aanbevelingen in de nasleep van de forensische audit van enkele jaren terug. Je weet wel: de audit die ertoe leidde dat Oudenburg onder verscherpt toezicht werd geplaatst, Dumarey in 2023 ontslag nam als burgemeester en aan de basis ligt van zijn niet-benoeming nu.

In de aanbevelingen gaat het onder meer over deontologie en vermijden van belangenvermenging. Op vandaag blijkt dat maar een van de drie actiepunten werden uitgevoerd. Peter Velle van CD&V+ wou vooral weten hoe de gemeenteraad en mandatarissen met de hele situatie moeten omgaan. Geen tussenkomsten van waarnemend burgemeester Reynaert. Ook niet van Anthony Dumarey, die nu als raadslid zetelt. Jens Ballière, voorzitter van de gemeenteraad, gaf een kort relaas mee.

“Dinsdagavond werd door Anthony Dumarey het schorsingsverzoek ingediend bij de Raad van State. Vervolgens zijn er twee pistes”, aldus Ballière. “Als de Raad dit verzoek aanvaardt, dan wordt de niet-benoeming geschorst en is hij opnieuw aangewezen burgemeester in afwachting van een uitspraak ten gronde.” Dat kan al dan niet leiden tot vernietiging van het ministerieel besluit. De tweede piste, dan: “De Raad van State aanvaardt het verzoek niet, dan blijft de niet-benoeming behouden in afwachting van een uitspraak ten gronde.” Ook in dit scenario blijft een vernietiging van het ministerieel besluit mogelijk. “Bij piste 2 gaan we ervan uit dat de gemeenteraad verzocht zal worden een nieuwe aanstelling te doen van een aangewezen burgemeester, omdat de beslissingstermijn van de Raad van State toch zeker een jaar in beslag zou nemen. Het decreet lokaal bestuur stelt dat de persoon met de tweede meeste stemmen van de grootste fractie binnen de meerderheid voorgedragen wordt.” Dat is dan Romina Vanhooren, huidig schepen van onder meer sociale zaken. Ook zij kwam woensdagavond niet tussen.

De volgende gemeenteraad is op 22 april. In Oudenburg verwachten ze binnen de twee tot drie weken al een uitkomst van de Raad van State. “Onze algemeen directeur bekijkt ook telkens de volgende stappen in samenspraak met het Agentschap Binnenlands Bestuur. We kijken samen met jullie uit naar de beslissingen van de Raad van State om de volgende stappen te nemen”, besluit Ballière.

Oppositieraadslid Velle gaf de meest uitgewerkte tussenkomst. Hij herhaalde daarbij ook “blij te zijn” destijds geen informatie uit de audit, die zou leiden tot het ontslag van Dumarey in 2023 en aan de basis ligt van zijn niet-benoeming, te hebben gelekt. “De audit en het ministerieel besluit vallen buiten de actieve openbaarheid van bestuur en dragen ook vandaag weer bij tot complottheorieën en totaal foute informatie.” Velle merkte ook op dat er in de stad een “steeds meer gepolariseerde bewonersgroep” is. “Dat is geen goeie zaak. Ik stel me de vraag of daar toch geen nood is aan een actievere en grotere transparantie, openheid en communicatie, van zowel administratieve als politieke hoek, op alle bestuursniveaus.” Velle ging door: “Pas maandagavond werden alle raadsleden officieel op de hoogte gebracht van de niet-benoeming. Eerlijk: ik schrok van de uitgebreidheid van het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur, een doorslag van zo’n veertien pagina’s van de forensische audit die eerder al in besloten zitting van deze raad behandeld werd, aangevuld met extra overwegingen zoals een gebrek aan schuldinzicht, ongewijzigde attitude en realiteit van moeilijke verenigbaarheden. Het advies van de gouverneur steunt voor het grootste deel op de vastgestelde grove fouten in het auditrapport, waarbij het vermoeden van onschuld niét meer geldt en wél van tel is, in tegenstelling tot de mogelijke inbreuken op het strafrecht, waarbij een strafonderzoek en mogelijk dus een proces wegens belangenneming volgt. Ik begrijp dan ook nog altijd niet dat Voor Oudenburg/Open Vld dacht dat men énkel rekening ging houden met het advies van de procureur, waarbij het vermoeden van onschuld uiteraard nooit van tafel geveegd wordt voor een proces plaatsvindt.”

Politiek spel

Volgens CD&V+ zitten er ook barsten in de partij Voor Oudenburg. “Natuurlijk gelooft niet iedereen van Voor Oudenburg 300 procent in de onschuld, de onjuistheid van de audit en de adviezen die leidden tot de beslissing tot niet-benoeming. Natuurlijk staan niet alle neuzen in dezelfde richting. Zo krijgen we nu een bijzondere situatie waarbij, zoals voorspeld, de stemmenkampioen van Voor Oudenburg (Dumarey, red.) wel mocht helpen om de meerderheid te halen, maar zoals geweten en voorspeld met grote zekerheid niet kan zetelen. Een situatie waarbij de tweede stemmenkampioen, Romina Vanhooren, zich genoodzaakt zag zichzelf te laten degraderen tot vierde schepen. Een situatie waarbij de zésde kandidaat in voorkeurstemmen en derde in de grootste fractie daarvan (Stefaan Reynaert, red.), amper drie maand verder in deze legislatuur, waarnemend burgemeester wordt. De enige manier waarop Voor Oudenburg geloofwaardigheid kan behouden, is collectief en duidelijk afstand nemen van wat gebeurd is, schuld bekennen en respect betonen ten aanzien van Audit Vlaanderen, de gouverneur, de minister, de gemeenteraad, de bevolking en de volledige stedelijke administratie.”

Velle wou ook het gerucht de kop indrukken als ware de niet-benoeming een politiek spel, zoals op sociale media de ronde doet. “Stel je voor: Peter Velle zit daar met Hilde Crevits op zijn schoot en daar dan nog eens gouverneur Carl Decaluwé bovenop, en wij bedisselen en schrijven daar samen gezellig dat dossier waardoor de aangewezen burgemeester niet benoemd wordt.” Velle wijst erop dat in de negatieve adviestekst “geen dingen staan die in een achterkamertje bedisseld werden en door de gouverneur en minister rap-rap op een briefje gekriebeld zijn, omdat iemand uit Oudenburg bij hen ging klagen, maar dat dat weloverwogen en gefundeerde adviezen en beslissingen zijn op basis van onder andere de forensische audit van Audit Vlaanderen, gedragen door een volledige administratie met juristen die dat back-uppen.” En ook: “Men vergeet het, maar deze stad werd door toenmalig Open VLD-minister Bart Somers, en niet door CD&V-minister Hilde Crevits onder verscherpt toezicht gesteld na onmiskenbare vaststellingen.”

Geen slecht mens

Tussen alle politiek en redevoering door was er ook ruimte voor menselijkheid. “Collega Anthony, dit zijn ongetwijfeld bijzonder onprettige omstandigheden voor u en uw entourage. U heeft de bijzondere pech dat u, als eerste aangewezen burgemeester ooit met zo’n track-record op vlak van betwistbare feiten, in een nieuwe procedure terechtkomt waarbij een aangewezen burgemeester niet benoemd wordt. Maar dat was een risico wat u berekend nam, door veel eerder al niet de eer aan uzelf te houden zoals een aantal collega’s deed. Met de gekende voor u kwalijke uitkomst. Waarbij eigenlijk niemand wint: u niet, maar ook wij niet. Ik wil er nogmaals, zoals ik al eerder deed, op drukken dat wij u nooit een slechte burgemeester, een slechte mens met een slecht hart of geen harde werker genoemd hebben – integendeel. Maar, u en uw entourage hanteren een deontologisch kader waarover we sterk van mening verschillen.”