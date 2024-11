Nico Dupont (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wevelgem: “Ik wil luisteren naar de echte problemen”

Nico Dupont stond derde op de lijst van Vlaams Belang en behaalde 243 voorkeurstemmen. “Natuurlijk ben ik heel tevreden met mijn persoonlijk resultaat”, klinkt het. “Ik woon al 46 jaar in Groot-Wevelgem en heb in die tijd zowel in Moorsele, Gullegem als Wevelgem zelf gewoond, dus ik heb een band met alle deelgemeenten en zal ook voor elk aandacht hebben. Ik wil de komende periode de inwoners er nog meer van overtuigen dat we klaarstaan voor de Wevelgemnaar. Ik wil vooral luisteren naar de echte problemen van onze mensen en niet zozeer bezig zijn met grote projecten die wel mooi ogen, maar veel geld kosten en weinig verschil maken in de portemonnees. Ook zal ik specifiek aandacht hebben voor dierenwelzijn.”