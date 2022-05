Negen graven beschadigd in Roeselare na zware storm

Bij de storm van halfweg februari viel er ook op de begraafplaatsen heel wat schade te noteren. Een van de graven is eigendom van de stad, voor de andere graven moet er contact opgenomen worden met de nabestaanden.

“De storm van 18 februari van dit jaar heeft ook in onze Rodenbachstad voor schade gezorgd”, horen we van Filip Deforche (Vlaams Belang). “Zo bijvoorbeeld op het oude stadskerkhof in de Groenestraat. Vooral bomen aan de oudste zijde van het kerkhof, waar dus de oudste en grootste bomen staan, werden getroffen en werden zwaar beschadigd. Met omvallende bomen en schade aan de zerken voor gevolg.”

Cultureel religieus erfgoed

“Intussen werden de kapotte bomen weggehaald. Maar de schade aan de zerken is nog steeds zichtbaar, deze schade werd nog niet hersteld. De stad heeft als bewaker van het cultureel religieus erfgoed in deze o.i. een bepaalde, al dan niet financiële verantwoordelijkheid. Ik vraag u een stand van zaken betreffende de beschadigde zerken, die toch deel uitmaken van het cultureel religieus erfgoed van onze stad. Wie draagt hiervoor de kosten.”

Vier zwaar beschadigd

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Onmiddellijk na de storm hebben we een inventaris opgemaakt van de schade. Er zijn negen graven beschadigd, vijf met lichte schade en vier met redelijk wat schade. Een van de graven, een licht beschadigd graf, is eigendom van de stad. De andere hebben een nog lopende concessie. De verzekering komt niet tussen voor de schade. We gaan contact opnemen met de nabestaanden en luisteren. Zetten ze de concessie verder en kijken ze om het herstel te betalen? We zijn bezig met het opmaken van een lijst van graven met een historische waarde, daarbij zullen we onze verantwoordelijkheid nemen. De andere graven zullen we niet herstellen en de natuur haar werk laten doen.”