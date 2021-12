Nathan Duhayon is nieuw raadslid voor CD&V: “Ik wil bereikbaar zijn en écht luisteren”

Nathan Duhayon (25) uit Loker zetelt vanaf januari 2022 in de Heuvellandse gemeenteraad. Hij volgt er Bernard Heens op die na 45 jaar de politieke deur achter zich dichttrekt. Nathan volgde eerder al Bernard op als voorzitter van CD&V Heuvelland.

Nathan is beleidsadviseur van Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) en is sinds 2020 voorzitter van CD&V Heuvelland. Al geruime tijd heeft Nathan interesse voor de politiek. “Als vijftienjarige ging ik op zoek naar een jongerenafdeling van de plaatselijke CD&V. Die was er toen niet. Het is uiteindelijk Bernard Heens die me in 2018 aansprak om op de lijst te staan en aansluitend om bestuurslid te worden. Het is dan ook een eer dat ik hem nu als gemeenteraadslid mag opvolgen”, vertelt Nathan. “We hebben Bernard ondanks zijn politiek pensioen zeker uitgenodigd om de fractievergaderingen bij te wonen. Iemand met zoveel ervaring heeft dan ook gouden tips voor onze werking.”

Christelijke waarden

Ondanks de evolutie binnen de christelijke geloofsgemeenschap blijft Nathan geloven in de ‘C’ van CD&V. “De christelijke waarden van waaruit we aan politiek doen, staan vaak los aan een klassiek kerkbezoek”, aldus nog Nathan, die voortaan met veel enthousiasme in de gemeenteraad zal zetelen. “We moeten terug naar een positieve politieke cultuur in Heuvelland en de vetes van vroeger achter ons laten. De mensen willen geen politici die al vechtend over de straatstenen rollen. Ik wil bereikbaar zijn en écht luisteren. Dit moet – samen met mijn sterke dossierkennis – resulteren in concrete oplossingen die het verschil maken in de dorpen.”

Andere aanpak

De eerstvolgende verkiezingen staan gepland in 2024. “Plannen daarvoor zijn verre van concreet. Laat ons eerst de Vlaamse en de federale verkiezingen afwachten. Het wordt op lokaal vlak zeker een andere aanpak. We zullen niet alleen campagne moeten voeren voor de partij, maar ook voor de politiek. Ik wil mensen overtuigen van het belang om te gaan stemmen nu dat geen verplichting meer zal zijn.”

“Ik ben erop gebrand om eerst en vooral aan de kiezers die in 2018 mijn bolletje kleurden te bewijzen dat ik hun stem waard ben. De rest volgt wel vanzelf”, besluit Nathan. (MDN)