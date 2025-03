Nathalie Ramon (N-VA) kaart toestand Leiebrug in Wervik aan: “Verloederde indruk en groot deel verlichting werkt niet”

Op Hemelvaart eind mei zal het al acht jaar geleden zijn dat de stalen Leiebrug van en naar Wervicq-Sud officieel werd ingehuldigd. Het onderhoud van de brug laat te wensen over en bovendien zijn heel wat TL-lampen stuk, zeker één derde. De toestand is zowel op de brug als aan de buitenkant vuil en dat is nog beleefd uitgedrukt. Nathalie Ramon (N-VA) kaartte de toestand aan tijdens de gemeenteraad.

“De Leiebrug is één van de inrijpoorten van onze stad en tevens één van de bezienswaardigheden, zeker voor de vele passanten en fietstoeristen”, zegt Nathalie. “Ik weet dat het beheer langs onze kant in handen ligt van de Vlaamse Waterweg en dit waarschijnlijk in samenwerking met haar Franse tegenhanger, maar het dient gezegd dat de brug een verloederde indruk nalaat. De brug heeft een serieus groene aanslag.”

“Zowel de reling als de pijlers slaan helemaal groen uit. Bovendien is dit niet het enige aandachtspunt. In hoeverre het beheer van de verlichting in handen is van onze stad, weet ik niet, maar het feit is dat een heel deel van die verlichting niet meer werkt. Kan er vanuit onze stad initiatief genomen worden naar de beheerders toe om de toestand van deze relatief ‘nieuwe’ brug weer in ere te herstellen?”

“Het beheer van de volledige brug valt onder de Vlaamse Waterweg, dat is zo afgesproken”, verduidelijkt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “We gaan daar nog eens aan de bel trekken. Vorig jaar hebben we dat al aangekaart tijdens een overlegmoment met de Vlaamse Waterweg en hebben ze toen beloofd het in orde te brengen.”

Voet van de brug

De brug is zeventig meter lang, vijftien meter breed, 4,65 meter hoog en weegt 350 ton. De kostprijs bedroeg 2,4 miljoen inbegrepen. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) wees ook op de losliggende stenen op de rijbaan aan de voet van de brug. “De toestand gaat er zienderogen op achteruit”, zegt hij.

“Kasseien zijn uitgereden en liggen er los, blijkbaar heeft het volledig heraanleggen van de straat in 2018 niet veel uitgehaald. De heraanleg moest opnieuw gebeuren omwille van dat het niet vakkundig werd aangelegd. We vragen daarom actie, de aansprakelijkheid van de aannemer is nog niet verjaard.”