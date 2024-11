Nathalie Ramon (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Ik wil een zichtbaar aanspreekpunt zijn”

Nathalie Ramon (50) woont in de Rapetstraat, is gehuwd met Geert Vanderhaeghe en moeder van twee. Ze behaalde 283 voorkeurstemmen. “Dat ik direct werd verkozen, oversteeg mijn stoutste dromen”, klinkt het. “Ik ben dan ook enorm dankbaar voor de mensen die mij hun stem gaven. Samen met mijn fractie wil ik bewijzen dat ik hun stem waard ben. Met mijn ervaring als zorgkundige wil ik me vooral inzetten voor het welbevinden van onze inwoners. Een van onze pijlers tijdens de campagne was verbondenheid. Als zichtbaar aanspreekpunt wil ik de problemen van de mensen kenbaar maken en constructief meewerken aan oplossingen. Een stad waar het goed is om te wonen moet altijd het doel zijn.”