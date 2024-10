Natasha Baert (GVN) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “De visserij moet absoluut een centrale plaats behouden”

Natasha Baert (53) is geboren en getogen in Nieuwpoort. Ze is getrouwd met Joachim Moeyaert, telg van een bekende Nieuwpoortse vissersfamilie. Ze stond voorlaatste op de lijst van GVN, maar wist zich met haar 191 voorkeurstemmen op te werken tot vierde verkozene. Als vissersvrouw is ze een bekend gezicht in de stad. De visserij en visverkoop liggen Natasha nauw aan het hart. “In de gemeenteraad wil ik me inzetten voor deze sectoren. De visserij moet absoluut een centrale plaats behouden in Nieuwpoort”, zegt ze vastberaden. Daarnaast is Natasha een sterke pleitbezorger van het gemeentelijk onderwijs. “Ik zal me in de gemeenteraad inzetten om ervoor te zorgen dat het onderwijs in Nieuwpoort alle nodige steun krijgt en niet over het hoofd wordt gezien.”