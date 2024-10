Nancy Vansteenkiste (Lijst Burgemeester) is nieuw in de gemeenteraad van Ledegem: “Ik zetel graag in het Bijzonder Comité”

Nancy Vansteenkiste (58) is de zaakvoerster van zaal Cycloon in de Sint-Pietersstraat, het levenswerk van haar overleden vader. Ze is gehuwd met Maxim Vandamme. Nancy is de mama van Jens en Juan en ondertussen oma van Viny en Ana. Ze behaalde 568 voorkeurstemmen. “Ik ben al voor de derde keer op rij verkozen tot gemeenteraadslid. In de lopende legislatuur koos ik voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst”, klinkt het. “Ik was al gemeenteraadslid in de legislatuur 2013-2019.” Als Nancy kiest om verder te zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, dan komt één van de drie opvolgers in de raad. Lijst Burgemeester telde 21 kandidaten en daarvan hebben er maar liefst 18 een zitje in de gemeenteraad.