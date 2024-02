Nancy Six (IEPER2030) neemt stadslijst onder vuur op gemeenteraad: “Enkel om de postjes te doen”

Nancy Six (IEPER2030) trok op de gemeenteraad van maandag van leer tegen de stadslijst van CD&V, Open Ieper en N-VA. Aan de afwezige burgemeester Talpe vroeg ze of er afspraken zijn dat ze haar ambt zal verlengen. “De persoon met het hoogste aantal voorkeursstemmen wordt burgemeester”, antwoordde gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Himpe (Open Ieper).

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) was verontschuldigd op de Ieperse gemeenteraad omdat ze de stemming moest bijwonen van Open VLD voor de Vlaamse lijst, waar ze de tweede plaats kreeg. Dat belette Nancy Six (IEPER2030) niet om haar aan de tand te voelen over de intenties van stadslijst Team Ieper, waar Talpe lijsttrekker van is.

Geld en postjes

“Zelfverklaarde ‘vredesapostelen’ staken na vijf jaar samenwerking een dolk in de rug van én van hun coalitiepartners”, aldus Nancy Six. “Trouwheid, eer en geloofwaardigheid zijn ver te zoeken bij veel politici. Dan zijn jullie verwonderd dat de man in de straat het heeft over politiekers die het enkel maar om het geld en de postjes doen.”

Achterkamerpolitiek

Ze verwees naar Yves Leterme die tien jaar geleden beloofde om burgemeester te worden, maar uiteindelijk koos voor een job bij een internationale organisatie. “Nogmaals is er achterkamerpolitiek en allerlei knip- en plakwerk om zichzelf van een mandaat te verzekeren. Zijn er afspraken gemaakt dat u onvoorwaardelijk uw ambt zal verlengen, zelfs met tegenvallende voorkeursstemmen? En kan u garanderen dat alle partners de zes jaar van de legislatuur met een gerust gemoed kunnen aanvatten, het verradersscenario van september 2023 (de aankondiging van de stadslijst, red.) indachtig.”

Voorkeursstemmen

Gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) antwoordde in naam van de burgemeester: “De eerste vraag is eenvoudigweg te beantwoorden met verwijzing naar het decreet lokaal bestuur: de persoon met het hoogste aantal voorkeursstemmen van de grootste partij in de coalitie wordt burgemeester. Het is dus de kiezer die bepaalt wie burgemeester wordt en niet afspraken onderling. Wat de tweede vraag betreft: we mogen stellen dat het een goed huisvader/schepencollege betaamt om tot het einde van de legislatuur te besturen in het belang van Ieper en dat dit ook voor de volgende legislatuur zo hoort te zijn.” (TOGH)