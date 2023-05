Nancy Six (Ieper2030) neemt evenementencharter op de korrel: “Zoveelste middel om de vrijheid te beperken”

De Ieperse gemeenteraad keurde maandag een evenementencharter goed ‘in het kader van het verder uitdragen van de waarden van Ieper Vredesstad’. Voor Nancy Six (Ieper2030), ex-Vlaams Belang, is het duidelijk dat het charter opgemaakt is met de heisa rond het extreemrechtse Frontnacht in het achterhoofd. “Wat een schijnvertoning!”, aldus Six

Het stadsbestuur maakte het evenementencharter na overleg met het Vredescollectief en gesprekken tijdens de bijeenkomsten van het Vredesfonds. Volgens Nancy is het duidelijk dat de heisa rond Frontnacht, het extreemrechtse muziekfestival die de vzw IJzerwake vorige zomer wilde organiseren, aan de basis ligt van het charter. “We weten allemaal dat de problematiek rond Frontnacht de aanleiding is om het charter goed te keuren”, aldus Nancy Six. “Een charter waarvan de krijtlijnen geschreven werden door onder andere een adept van Groen, die ook het hele gedoe rond Frontnacht én de IJzerwake in gang heeft gezet. De ontwerptekst werd vervolgens binnen het Vredesfonds bekeken. Wat een schijnvertoning: het is al langer dan vandaag geweten dat extreemlinks verstrengeld zit in het Vredesfonds, we weten al langer dan vandaag dat het extreemlinks verzet in Ieper niet meer is dan ‘3 man en een paardenkop’ en toch doet men uitschijnen alsof ze de massa achter zich hebben staan.”

Grootheidswaanzin

Six richt haar pijlen duidelijk op Vredesfonds. “In plaats van tijd en energie te steken in het lanceren van dit charter, zou men beter eens diepgaand en objectief de rol van het vredesfonds evalueren. Hoeveel jaren hoor ik nu al zeggen dat ‘de Vredesprijs’ een nieuwe schwung nodig heeft? In Ieper hebben sommigen last van grootheidswaanzin: ze doen alsof de Ieperse Vredesprijs gelijkstaat met een Nobelprijs en dat terwijl de doorsnee Ieperling geen binding heeft met de vredesprijs laat staan dat men aan de andere kant van het land weet heeft van de Ieperse vredesprijs.”

Illegale rave

Ze sleurde er zelfs de illegale rave in Sint-Truiden erbij. “De organisatoren van de rave hadden voor aanvang eveneens een charter opgemaakt waarin ze zich afzetten tegen racisme en seksisme. Waar de bezoekers echter niet zo onverdraagzaam tegenover waren, bleken de rijkelijk gebruikte geestverruimende middelen. Over de politieke strekking van het merendeel van de aanwezige ‘figuren’ kunnen we niet meteen uitsluitsel geven, maar rechtse of extreemrechtse figuren liepen er mijns inziens niet echt tussen. En de overheid: zij stond erbij en keek ernaar….”

“Het charter is een zoveelste middel om de vrijheid te beperken. De gedachten zijn vrij, voorlopig toch nog….Want wie zich durft te verzetten tegen het heel woke-gebeuren, krijgt er een zoveelste scheldtitel bij. En toch zeg ik: Woke is a joke!”, besloot Nancy Six.

Schande voor vredesambtenaar

De tussenkomst kreeg een scherpe reactie van Sam Vancaeysele (Groen). “Ik weet niet wat u allemaal zit te bazelen. Ik versta er niets van en het interesseert me eerlijk gezegd ook niet. Uw tussenkomst is een schande voor de vredesambtenaar die zich heel hard heeft ingezet voor de Vredesprijs. Als u uw mandaat als gemeenteraadslid serieus neemt, dan gaat u toch gewoon zelf naar het Vredesfonds en kan u daar zeggen wat u te zeggen heeft, maar ik heb u daar nog nooit gezien”, sneerde Vancayseele richting Nancy Six.

Frontnight

“Vorig jaar was het een heel vervelend gedoe rond Frontnacht”, reageerde ook burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het werd ook gemediatiseerd en dat is jammer want het was voor ons initieel niet de bedoeling om een evenement toe te laten die indruist tegen de wettelijke regels tegen haatboodschappen. Ik denk dat het belangrijk is dat we meteen erna aan de slag zijn gegaan om te kijken hoe we in de toekomst mensen die iets willen organiseren duidelijk maken waar Ieper voor staat. Zo is het idee van het charter ontstaan. Uiteindelijk is er een tekst uit voortgesproten. Het is een niet-juridisch afdwingbaar document. We kunnen het dus niet opleggen, maar het is wel belangrijk dat we aan organisatoren de boodschap geven dat ze zich aan bepaalde waarden moeten houden. We zijn nu aan het kijken hoe we dat praktisch kunnen implementeren.” (TOGH)