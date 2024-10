Nancy Moyaert (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “We moeten de armoede en kinderarmoede aanpakken”

Voor Nancy Moyaert (55) waren het ondertussen al haar zesde verkiezingen. De loketbediende bij Solidaris is al voor de vijfde keer rechtstreeks verkozen. “Ik was al 15 jaar actief als gemeenteraadslid en negen jaar als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ze kreeg 1.268 bolletjes achter haar naam in het stemhokje. “Ik denk dat ik de score te danken heb omdat ik behulpzaam ben waar ik kan en dat zowel vanuit mijn werk als erbuiten. Ook in Zandvoorde doe ik wat ik kan”, vertelt Nancy. Ze koos er in het verleden zelf voor om in de voormalige OCMW-raad te zetelen. “Dit leunt het dichtst aan bij mijn werk. We zijn er nog niet uit wat ik nu zal doen. Mijn hart ligt bij het sociale. We moeten de armoede en kinderarmoede aanpakken in de stad.”