Na voorzittersverkiezingen bij CD&V Izegem: “Deze ploeg is klaar om het beleid scherp te houden”

Begin februari vonden de voorzittersverkiezingen plaats bij CD&V Izegem. De leden kozen een sterke ploeg om verder leiding te geven aan de partij. Elke Olivier blijft aan als afdelingsvoorzitter en krijgt het gezelschap van Fien Claeys als voorzitter van Jonh CD&V, Ann Van Essche bij Vrouw & Maatschappij en Yves Vierstraete als nieuwe voorzitter van de seniorenwerking.

“Ook vanuit de oppositie blijven we onze verantwoordelijkheid opnemen,” zegt Elke Olivier. “We kiezen voor een scherpe maar constructieve houding, waarbij we steeds streven naar oplossingen die onze stad echt vooruithelpen.” Bij Jong CD&V staat voortaan gemeenteraadslid Fien Claeys aan het roer. Als voormalig voorzitter van de Izegemse jeugdraad, weet ze waar nood aan is. “Meer middelen voor jeugdwerk en jeugdwelzijn zijn niet voldoende. We moeten ook écht luisteren naar de jeugd en inzetten op wat zij belangrijk vinden,” benadrukt Fien.

Voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Ann Van Essche is beroepsmatig actief bij Markant, het netwerk van actieve en ondernemende vrouwen. “Via dit engagement als voorzitter van Vrouw en Maatschappij wil ik die focus verbreden waardoor ook vrouwen in een kwetsbare positie door de stad gehoord worden.”

“Ik wil Mauricette Deblauwe bedanken voor haar jarenlange enagement” (Yves Vierstraete, voorzitter seniorenwerking CD&V)

Bij de seniorenwerking treedt Yves Vierstraete in de voetsporen van Mauricette Deblauwe. “Ik wil Mauricette bedanken voor haar jarenlange engagement,” zegt Yves. “We blijven niet alleen aandacht vragen voor het beleid rond senioren, maar zorgen ook voor een bruisende werking met boeiende activiteiten en interessante uitstappen.”

Ook in de oppositie wil CD&V Izegem haar rol blijven spelen. “Kritisch waar nodig, constructief waar mogelijk. Met deze sterke ploeg is de partij klaar om het beleid scherp te houden en Izegem mee richting te geven.”