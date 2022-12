Na vier jaar schepenambt keert Sybille terug fulltime naar de klas: “Veel nieuwe mensen ontmoet”

Vanaf januari werkt Sybille Geldhof opnieuw fulltime in de vrije basisschool De Groeitoren. Sybille combineerde de voorbije vier jaar haar job als leerkracht met het uitoefenen van een schepenambt in Ledegem. “Ondanks de coronacrisis heb ik toch heel veel nieuwe leuke mensen leren kennen.”

Vanaf 1 januari volgt Emiel Debusseré dorpsgenoot Sybille Geldhof op als schepen van onder andere Jeugd, Sport en Onderwijs. Die wissel stond al bij het begin van deze legislatuur vast: Sybille zou vier jaar schepen worden, Emiel twee jaar. “Na de verkiezingen kreeg ik van de burgemeester de vraag of ik het zag zitten om schepen te worden. Ik heb dat thuis goed besproken. Zowel vanuit het gezin als vanuit de school waar ik aan de slag ben, kreeg ik de kans om deze uitdaging aan te gaan.”

De voorbije vier jaar bleef Sybille als leerkracht verbonden aan de vrije basisschool De Groeitoren. “Een parttime in de school gaf me de kans om me ook volop op mijn schepenambt te concentreren.”

Sybille blikt terug op vier mooie jaren. “Ik ben heel blij dat ik die kans gegrepen heb. Dankzij mijn schepenambt heb ik erg veel nieuwe mensen leren kennen. In Sint-Eloois-Winkel kende ik al wat volk, maar in Ledegem en Rollegem-Kapelle was dat tot vier jaar geleden een pak minder. Het is ook leuk om via de job als schepen over vanalles wel iets te weten te komen of bij te leren.” Sybille had wel de pech net schepen te zijn tijdens de coronajaren, waarin er niet veel toegelaten was en waarin tal van activiteiten en evenementen werden afgelast.

Verwezenlijkingen

“Spijtig. Het verenigingsleven lag toen stil, maar als schepen blijf je natuurlijk wel volop bezig met verschillende dossiers. In die periode heb ik ook extra tijd genomen voor mijn gezin, want zij hebben zich de voorbije jaren toch vaak moeten aanpassen aan mijn agenda.”

Als schepen blikt Sybille terug op enkele mooie verwezenlijkingen. “Zo hebben we geïnvesteerd in onze jeugdhuizen en zijn er stappen gezet in de realisatie van een skatepark, een samenwerking met buurgemeente Moorslede. Daarnaast hebben we ook verschillende speelpleintjes vernieuwd.” Als schepen van Onderwijs is Sybille ook tevreden dat quasi alle plaatselijke scholen in een nieuw jasje zitten. “Op vlak van sport ben ik vooral blij met het succes van Run4Fun. Van daaruit is er zelfs met De Snelle Lopers een nieuwe loopclub ontstaan.”

“Ik zal toch proberen om nog vaak evenementen bij te wonen”

Op maandag 9 januari keert Sybille terug naar De Groeitoren waar ze vanaf dan opnieuw fulltime les zal geven. “Ja, het zal raar doen om ook in de namiddag weer voor de klas te staan. De voorbije jaren probeerden we met het college telkens zoveel mogelijk aanwezig te zijn op evenementen in de gemeente. Mijn agenda zal er nu plots minder druk uitzien, maar ik zal toch proberen om nog vaak dergelijke evenementen bij te wonen.”

Sybille blijft de komende twee jaar gemeenteraadslid en hoopt in de toekomst nog een vervolg te breien aan haar politieke carrière. “Ik ben iedereen erg dankbaar voor de voorbije periode. Het personeel, de mensen van de raden, de collega’s van het college, mijn familie,… Het waren vier erg mooie jaren.”

(BF/foto JS)