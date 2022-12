Na vier jaar eindelijk doorbraak in dossier-Hoge Akker II?

Op de gemeenteraad in Ieper bevestigde schepen Philip Bolle (Vooruit) dat er vooruitgang geboekt is in het dossier Hoge Akker II, een potentiële bedrijvenzone tussen Ieper en Vlamertinge. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is bereid de landbouwer zelf de industriezone te laten ontwikkelen, maar eist wel dat kosten die ze al gemaakt werden geïndexeerd terugbetaald worden.

Hoge Akker II in Vlamertinge, tussen de spoorweg en de Noorderring, is een perceel grond waar er een lokale bedrijvenzone van ruim 5 hectare zou kunnen ontwikkeld worden, maar al sinds 2008 is er onenigheid over wie die zone dan wel zou ontwikkelen: de eigenaars van de gronden of de WVI. Die laatste ging al over tot onteigening, maar die werd vernietigd door de rechtbank. Sindsdien zat het dossier in een impasse.

Het was Miguel Gheysens (CD&V) die hoorde over een doorbraak in het dossier. “Maar in de Gecoro van begin oktober hoorden we een genuanceerder verhaal: huizen die moeten aangekocht worden, studieopdrachten die vergoed moeten worden… Is dit nog een haalbare kaart voor de ontwikkelaar?”, vroeg Gheysen op de gemeenteraad.

“Na vier jaar hiermee bezig geweest te zijn, waren we al heel blij dat we de twee partijen bij elkaar hebben gekregen. On speaking terms”, antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit). “De stand van zaken is dat de WVI zich akkoord heeft verklaard dat de landbouwer zelf de ontwikkeling zou mogen doen. Er moeten echter nog enkele elementen uitgeklaard worden. Het gaat om centen. De WVI haalt aan dat zij in de voorbije tien jaar kosten gemaakt hebben. Nu vraagt de WVI een indexering. Ik meen begrepen te hebben dat de tegenpartij zich vragen stelt rond de grootte van die indexeringen. Wij hebben de belofte gedaan dat wij als stad zullen tussenkomen. Wij proberen opnieuw te scheidsrechteren in dit dossier en te bekijken of die bedragen realistisch zijn.” (TOGH)