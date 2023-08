Na vernietiging door gouverneur: scholendossier Knokke-Heist wordt opnieuw gestemd op extra gemeenteraad

Het scholendossier Knokke-Heist wordt op 21 augustus opnieuw gestemd tijdens een extra gemeenteraad. Dat was nodig omdat de gouverneur het vorige gemeenteraadsbesluit vernietigde door een vormfout.

Alles draait rond de overname van het gemeentelijk onderwijs door het gemeenschapsonderwijs, een agendapunt dat uiteindelijk werd goedgekeurd. Concreet gaat het over de twee basisscholen De Pluim en Het Anker.

Er was maandenlang protest, maar eind april werd het dossier met een nipte meerderheid dan toch goedgekeurd door de gemeenteraad. Tot gouverneur Carl Decaluwé dat besluit eind juli schrapte.

Extra gemeenteraad

De oorzaak van deze vernietiging is een vormfout, namelijk de schending van het inzagerecht volgens artikel 20 van het decreet lokaal bestuur, meer bepaald dat alle formele stukken minstens acht dagen voor de gemeenteraad ter beschikking van de raadsleden gesteld worden.

Op 21 augustus wordt een extra gemeenteraad georganiseerd en moet het dossier dus opnieuw gestemd worden. Het is nu afwachten of er opnieuw een nipte meerderheid wordt gehaald en de beslissing dus dezelfde blijft of niet. (MM)