Na spiking in Kortrijkse uitgaansbuurt wil Nysa Vandersteene (Vlaams Belang) pocket-alarmsystemen introduceren

De vele spiking-incidenten in de Kortrijkse uitgaansbuurt beroeren enkele maanden later terecht nog steeds de gemoederen. Vlaams Belang-raadslid Nysa Vandersteene kwam op de gemeenteraad van 20 januari met een opmerkelijk voorstel tot beslissing. Ze wil namelijk dat er vanuit Stad Kortrijk kleine alarmsystemen worden aangeboden om dergelijke gevallen te voorkomen. Uiteindelijk haalde het voorstel het niet.

Ze richtte zich specifiek tot burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK). “U hebt in de gemeenteraad van november uw afkeer voor de feiten uitgesproken en ik meende ook oprechte bezorgdheid te horen. Ik ben het echter niet eens met u dat het niet nodig is om bestuurlijke maatregelen te nemen. Het aanhoudend seksueel geweld in onze stad is iets wat iedereen beroert. Het is aan het bestuur om een signaal te sturen aan zijn inwoners dat dergelijk gedrag niet gewenst is in Kortrijk, dat dat niet getolereerd wordt in Kortrijk en dat het iets is waar jullie mee bezig zijn.”

“We willen vragen om te voorzien in de aankoop van persoonlijke alarmsystemen die bij het duwen op de knop of het uittrekken van een pin, een luid alarm activeren (130 decibel, red.) waardoor omstanders gewaarschuwd worden dat de betrokkene hulp nodig heeft. Ik heb er eentje bij om te tonen.” Waarop verzocht werd door een ander raadslid om dat vooral niet te demonstreren, gezien de sterkte van het geluid. Vandersteene benadrukte dat de aankoop relatief goedkoop is en dat het een afschrikmiddel kan zijn.

Ruth Vandenberghe veegde het voorstel tot beslissing niet meteen van tafel. Ze noemde verschillende plannen op die al ondernomen zijn: veiligheidcamera’s, het actieplan voor spiking, de Ask for Angela-campagne die in samenwerking met studenten wordt opgezet, de site ‘Over je grens’, etc. “Ik vind het geen slecht idee. We hebben zelfs destijds al iets gelijkaardigs verdeeld vanuit Stad Kortrijk, maar dat was geen succes.”

“Ik vind het dubbel, want het slachtoffer weet pas dat er sprake is van spiking eens het te laat is. Ik opteer er dan eerder voor dat iedereen de app 112 op z’n gsm zet. Als je de knop indrukt, dan komen de hulpdiensten meteen ter plekke op basis van je locatie. En laten we vooral dit niet vergeten: we zouden onze dochters hiermee niet moeten leren omgaan, maar we zouden onze mannen moeten leren dit niet te doen!” Waarna er een luid applaus kwam vanuit zowat alle fracties. Het voorstel tot beslissing werd uiteindelijk afgekeurd.