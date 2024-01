Na indrukwekkende carrousel: enkel Jan Morbee blijft over uit ‘origineel’ schepencollege

Met het ontslag van Anthony Wittesaele verdwijnt nog maar eens lid van het schepencollege in Knokke-Heist, zoals het werd aangesteld na de verkiezingen van 2018. Jan Morbee blijft als enige over. Oppositiefractie N-VA vraagt om de carrousel te stoppen en geen nieuwe schepen meer aan te duiden in het restant van deze legislatuur.

Een blik op een foto van het College van Burgemeester en Schepenen zoals het werd geïnstalleerd in 2019 spreekt boekdelen. Na een indrukwekkende carrousel doorheen de jaren is huidig burgemeester Jan Morbee vandaag nog de enige die overblijft van de ‘originele ploeg’. Die ging van start met wijlen burgemeester Leopold Lippens en de schepenen Piet De Groote, Kris Demeyere, Jan Morbee, Kathleen van der Hooft, Anthony Wittesaele, Philippe Vlietinck en Annie Vandenbussche. Bij het overlijden van Leopold Lippens werd beslist dat schepen Piet De Groote hem zou opvolgen als burgemeester en dat gemeenteraadslid Anne Vervarcke-Pattyn in het College zou komen als nieuwe schepen.

Ontslag

Zoals afgesproken volgde Astrid Mestdach in januari 2022 Philippe Vlietinck op als schepen. Begin 2023 werd er een wissel van maar liefst drie schepenen in één beweging doorgevoerd. Anne Vervarcke-Pattyn werd opgevolgd door Antoine Geerinckx, Kathleen van der Hooft door Nick Wenmaeckers en Annie Vandenbussche door Bert De Brabander. Maar dan komt het voor Gemeentebelangen politieke rampjaar 2023. Onder druk van aanhoudende berichten over gesjoemel en normvervaging neemt Kris Demeyere ontslag. En nadat duidelijk blijkt dat burgemeester Piet De Groote het vertrouwen van zijn eigen Gemeentebelangen kwijt is, onder meer omdat hij Demeyere te lang de hand boven het hoofd zou hebben gehouden, dient hij ook zijn ontslag in. Demeyere wordt opgevolgd door Tine Gobert en doordat er na het ontslag van De Groote een plaats vrij komt in het College, krijgt Philip Van Eeghem zijn kans als nieuwe schepen. En onlangs nam dus Anthony Wittesaele ontslag als schepen en gemeenteraadslid omwille van gezondheidsredenen.

Ongewilde situatie

Dan rest nu nog de vraag of ook hij, op luttele maanden voor de verkiezingen, nog zal vervangen worden in het College. Burgemeester Jan Morbee en zijn ploeg binnen Gemeentebelangen namen nog geen beslissing en willen rustig de tijd nemen. Voor N-VA fractieleider Cathy Coudyser is het wel duidelijk: “Op 9 maanden voor de verkiezingen zou het van respect voor de inwoner en de administratie getuigen om nu gewoon verder te werken met het huidige College. Nu nog een totaal onervaren raadslid toevoegen zou misbruik maken zijn van de onverwachte en ongewilde situatie”, laat ze verstaan.