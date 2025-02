Na iets meer dan twee maanden al een wissel bij Vlaams Belang Wervik

Na amper iets meer dan twee maanden is er al een wissel in de gemeenteraad in Wervik. Angie Vansteenkiste (Vlaams Belang) stopt omwille van persoonlijke redenen. Ze wordt opgevolgd door Dino Malfai (62). Op de gemeenteraad van dinsdag 11 maart legt hij de eed af.

Voor Angie Vansteenkiste uit de Geluwestraat blijkt haar functie als gemeenteraadslid in combinatie met haar job en gezin met twee kinderen moeilijk haalbaar. Haar opvolger Dino Malfait woont in het Koning Albertfonds. Hij volgt al sedert de vorige legislatuur de gemeenteraad op waardoor veel dossiers niet nieuw zullen zijn. Hij zal vooral de nadruk leggen op jeugd, verenigingen en lokale handel. “Ik ben verheugd dat ik mijn kiezers een stem kan geven in de gemeenteraad”, klinkt het. “Ik zal me voor de volle 100 procent inzetten en zo mijn steentje bijdragen om Wervik net dat tikkeltje mooier en beter te maken.”

Dino werkt voor het bouwbedrijf Groverbo uit Bellegem. In oktober behaalde hij 197 voorstemmen, Angie Vansteenkiste 211. Dino Malfait was lang geleden wielrenner en voetbalde bij EVC Beselare, Eendracht Wervik en KSK Geluwe waar hij een zware blessure opliep. Nadien nam hij de draad terug op en speelde bij Kluisbergen en Escanaffles waar hij zijn eerste stappen als jeugdtrainer zette.

Bij Warcoing was hij hoofdtrainer. Nadien werd Dino trainer van de U17 van RFC Doornik en werd er aangesteld als Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO). Later werd hij trainer van de U17 bij KVK Avelgem.