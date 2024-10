Na het afspringen van coalitie tussen STIP+ en Vlaams Belang: “Zit er nu een impasse aan te komen?”

De coalitie tussen STIP+ en Vlaams Belang, waardoor Izegem meteen nationaal nieuws werd, is afgeblazen. Het initiatiefrecht om een nieuwe coalitie te vormen gaat nu naar N-VA. Maar hoe moeilijk wordt het om de gebroken potten te lijmen.

Misschien zal straks wel blijken dat het cordon sanitaire breken wel makkelijker bleek dan nu nog een coalitie te vormen. Want er zijn natuurlijk al wat potten gebroken. Om een nieuwe meerderheid samen te brengen is STIP+ altijd nodig. Of je moet ook Vlaams Belang erin betrekken en dat zullen de traditionele partijen nooit doen. Het initiatiefrecht rust nu bij N-VA van burgemeester Bert Maertens. CD&V klitte zich al eerder vast aan N-VA, daar lijken ze sinds de afgelopen beleidsperiode op één lijn te zitten. Maar aan Vooruit-Groen hebben ze niet genoeg om een meerderheid te vormen, ze komen slechts aan 14 van de 29 zetels.

Het is publiek geheim dat er ook al wat getrokken werd en druk werd uit geoefend op de Open VLD-kopstukken die bij STIP+ op de lijst staan. Maar die lijken niet te vermurwen, een overstap zou hen sowieso op heel wat banbliksems te staan komen. Als STIP+ de rangen gesloten kan houden, dan is en blijft het incontournable. Maar STIP+ is ook de partij die zich eigenlijk door de jaren heen is gaan profileren als enige “antwoord op het falende beleid”. Veel kiezers uiten zich dan ook openlijk als anti-N-VA. Dat maakt het voor Kurt Grymonprez en co niet evident om een coalitie aan te gaan met N-VA. Zeker als CD&V daar ook nog eens bij moet betrokken worden.

Het is nu aan Bert Maertens om de gesprekken op gang te brengen. Hij heeft 14 dagen tijd om STIP+ mee aan boord te krijgen, maar als dat niet gebeurt, belandt politiek Izegem in een impasse. De volgende aan zet is de derde grootste partij, Vlaams Belang. Ook zij zouden dan 14 dagen de tijd hebben, maar dat lijkt vergeefse moeite gezien de houding van de andere partijen en hetgeen met STIP+ is gebeurd.

Maar het is niet enkel tussen STIP+ en N-VA dat het water diep is. Enkele anciens van Vooruit-Groen probeerden ook nog CD&V te overtuigen om alsnog in de coalitie met STIP+ te stappen, maar aan de andere kant van de telefoon bleef het stil.

Gekke toestanden

Bovendien blijkt dat het niet enkel de Izegemse politici zijn die in deze coalitievorming aan de touwtjes trekken, ook op hoger niveau waren er al interventies die de gesprekken in een bepaalde richting wilden sturen.

Maar voor de Izegemnaar is het vooral zaak dat er nu een degelijk bestuur komt. Blijft de impasse aan dan zal uiteindelijk de burgemeester en het schepencollege in de (nieuwe) Izegemse gemeenteraad via een geheime stemming verkozen worden en dan zijn gekke toestanden mogelijk.

Kurt Grymonprez (STIP+): “Bedreigingen aan onze mensen zijn een brug te ver” Nadat Kurt Grymonprez zaterdag Vlaanderen toesprak en zijn coalitie met Vlaams Belang duidde, wist hij nog niet wat hem en zijn partijgenoten te wachten stond. “We hadden een coalitie met Vooruit-Groen en CD&V, maar die laatste stapte er uit. Na de gesprekken met N-VA bleek dat geen optie, uiteindelijk vonden we in Vlaams Belang een loyale partner.” Maar bedreigingen, vanuit de werkgevers van de STIP-mandatarissen tot fysieke dreigementen, waren er te veel aan. “Als partij staan we voor veiligheid en welzijn van onze mensen, dus konden we niet anders. Maar ik blijf kandidaat-burgemeester en wil meewerken aan coalitie die een nieuwe frisse wind door Izegem, Emelgem én Kachtem doet waaien. Het initiatiefrecht ligt niet meer bij ons, wij zullen ons constructief blijven opstellen.”

Sam Weyts (Vlaams Belang): “Wie is hier nu eigenlijk aan het polariseren?” Deelname aan het beleid, twee schepenen en geschiedenis schrijven in West-Vlaanderen. De felicitaties vlogen Sam Weyts en co om de oren, tot maandagmiddag… “Ik heb ook al de mensen van STIP+ gehoord, ik begrijp dat ze iets moesten doen. Het is toch ongehoord in een democratie. We zijn de twee winnende partijen van de verkiezing en dan begint men mensen af te dreigen. Wie is hier eigenlijk aan het polariseren? Als men ons afstraft na zes jaar beleid, dan kan ik daar mee leven. Maar nu bewijst men nog maar eens dat het cordon enkel en alleen in stand wordt gehouden door de systeempartijen. Op die manier kunnen ze hun eigen slechte scores en beleid verdoezelen. Met de mensen van STIP+ was er wederzijds vertrouwen. Wij gaan ons nu constructief opstellen, want het moet gewoon beter in Izegem.”

Bert Maertens (N-VA): “Dit is vooral goed nieuws voor de stad Izegem” Burgemeester Bert Maertens krijgt nu met N-VA het initiatiefrecht en zegt met alle partijen om tafel te gaan. “Met Vlaams Belang? Wellicht niet, we kennen hun programma en standpunten.” Het afspringen van de coalitie van STIP+ met Vlaams Belang vindt de burgervader vooral een goede zaak voor de stad Izegem. “Hotton dreigde al het partnerschap op te zeggen, een bus toeristen annuleerde hun bezoek aan Izegem…” De leden van STIP+ kregen zelfs bedreigingen. “Ik veroordeel alle intimidaties en bedreigingen ten strengste die STIP-kandidaten hebben gekregen. Ik raad hen dan ook aan klacht in te dienen bij de politie.” Bert Maertens zal nu het overleg starten en gaat met de andere partijen om tafel. “We gaan rustig overleggen, het mag ook eens over dossiers gaan in plaats van postjes.” (WVS)

Ann Van Essche (CD&V): “Vooral toekomst van onze stad voor ogen houden” Bij CD&V beseffen ze dat ze de zwartepiet kregen toe geschoven voor het doorbreken van het cordon, omdat zij een eerdere coalitie hadden laten schieten. “Van in het begin van de onderhandelingen dreigde men er al mee om met Vlaams Belang samen te gaan, daarom ook dat we ons niet zo goed voelden bij het principieel akkoord dat we hadden. We konden er ons inhoudelijk niet volledig in vinden. We hebben daarbij Vooruit-Groen in de kou laten staan.” Dat het cordon effectief werd doorbroken, daar schrok ze niet van. “Maar je moet goed overwegen wat de gevolgen zijn.” Na een helse 14 dagen hoopt Ann dat de rust wat terugkeert. “Uiteraard willen we om tafel zitten, zeker ook met STIP+ want zij blijven nodig om een meerderheid te vormen. We moeten vooral denken aan de toekomst van onze stad.”

Julie Vandewatere (Vooruit-Groen): “Ons verder constructief blijven opstellen” Ook bij Vooruit-Groen keken ze met grote ogen aan wat allemaal gebeurde. “Ik ben vrij nieuw in politiek”, zegt Julie Vandewatere (Vooruit). “We mochten ervaren dat politiek iets raars kan zijn. Maar dat verandert niets aan onze houding. Wij blijven ons verder constructief opstellen, al is er natuurlijk veel gebeurd. Er zullen wel wat brokken gelijmd moeten worden. Maar wij zijn de kleinste partij, het is nu aan N-VA om initiatief te nemen.” Hannes Vanderstraeten van kartelpartner Groen nam het woord tijdens de protesten aan De Gilde. “Goed om zien dat er in een uur tijd toch wat mensen gemobiliseerd konden worden. De politieke kaarten liggen ondertussen anders, maar we gaan nu samen met Vooruit onze politieke strategie bepalen. Al is er veel gebeurd tussen de verschillende gesprekspartners.”

Lees alle ontwikkelingen op KW.be/izegem

WVL_kiest_V