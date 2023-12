Na de Pano-reportage: oppositie in Knokke-Heist vraagt extra onderzoek en samenkomst deontologische commissie

Daags na de Pano-reportage over omstreden vastgoedkwesties in Knokke-Heist, kwam de gemeenteraad samen. De oppositiefracties, met N-VA voorop, pleitten er voor extra onderzoek en het samen roepen van de deontologische commissie. Kersvers burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen) stelt aan alle mogelijke onderzoeken te zullen meewerken. Philip Van Eeghem legde er de eed af als nieuwe schepen.

Pano-reportage het gespreksonderwerp in beginfase

De Pano-reportage van woensdagavond op VRT1 rond mogelijke belangenvermenging en politieke beïnvloeding in vastgoeddossiers in Knokke-Heist, zinderde uiteraard nog na op de gemeenteraad van donderdagavond in het Sociaal Huis in Heist.

De gemeenteraad nam er vooreerst akte van de aanstelling van Jan Morbee (Gemeentebelangen) als nieuwe burgemeester. Daarop vroeg fractieleider Cathy Coudyser van N-VA het woord en liet ze weten de nieuwe burgemeester veel succes, maar vooral ook veel moed te wensen; een verwijzing dus naar de bijkomende vragen en bezorgdheden die naar boven kwamen in de reportage. “Wij ondersteunen de vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten om de provinciegouverneur extra onderzoek te laten uitvoeren, naar aanleiding van wat naar boven kwam in de reportage”, klonk het. “Daarnaast vragen wij ook dat de deontologische commissie, die onlangs werd opgericht vanuit de aanbevelingen na de eerdere forensische audit, samen geroepen wordt om in de diepte en in alle sereniteit een aantal zaken te bekijken.”

Coudyser verwijst dan ook naar aktes die werden verleden bij een notaris die ook schepen is en de kwestie met burgemeester Morbee die via een vennootschap eigenaar blijkt van twee appartementen in de Heldentorens in Heist. Ook oppositiefractie Vooruit/Groen liet verstaan zich achter deze vragen te scharen. Burgemeester Morbee stelde daarop alle mogelijke onderzoeken te verwelkomen en er in alle openheid en transparantie aan mee te werken.

Eedaflegging

Nog op de gemeenteraad legde Philip Van Eeghem de eed af als nieuwe schepen voor Landbouw en Visserij, Openbaar Domein, Parkeren en Mobiliteit. Raadslid Coudyser (N-VA) wenste hem veel succes, maar vroeg hem ook om afstand te doen van zijn voorzitterschap van voetbalclub KFC Heist gezien deze club binnenkort een vernieuwd stadion krijgt met gemeentelijke middelen en er zo een situatie van belangenvermenging zou kunnen ontstaan. De schepen bleek dat alvast niet van plan te zijn, zo bleek uit de reacties.

Neil Couhysder rondt af

Gemeenteraadslid Neil Couhysder gaf tenslotte ook nog eens mondeling toelichting bij zijn uitstap uit Gemeentebelangen om verder als onafhankelijke te zetelen. Hij herhaalde hoe hij niet kon leven met de machinaties van de voorbije maanden en zeker niet met de manier waarop Piet De Groote, intussen ook onafhankelijk raadslid, aan de kant werd geschoven als burgemeester. “Het elitaire clubje binnen Gemeentebelangen doet er alles aan om de macht te grijpen en te houden”, klonk het scherp.