N-VA wil register voor sterrenkindjes in Izegem

N-VA-gemeenteraadslid Lisa Grijspeert wil dat het stadsbestuur een sterrenregister invoert. In een sterrenregister kunnen ouders van stilgeboren kindjes hun kindje symbolisch registreren, zonder juridische gevolgen. Op deze manier kunnen ouders hun overleden kindje een plaats geven, ook al duurde de zwangerschap minder dan 140 dagen en is een wettelijke aangifte niet mogelijk. Het voorstel van Lisa Grijspeert werd gisterenavond door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd

Als een kindje na meer dan 180 dagen zwangerschap kort voor of na de geboorte overlijdt, is een aangifte verplicht. Vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen ouders die dat wensen hun kindje ook wettelijk aangegeven en een voornaam geven. Ouders waarvan het kindje minder dan 140 dagen in de buik zat, kunnen wettelijk gezien echter geen aangifte doen.

Traumatisch

“Dat hun kindje officieel nooit bestaan heeft, zorgt vaak voor bijzonder traumatische ervaringen bij betrokken ouders. Er is geen groter verdriet dan dat van een ouder die een kind verliest”, stelt N-VA-gemeenteraadslid Lisa Grijspeert. “Dat geldt ook voor ouders van kindjes die tijdens de eerste maanden van een zwangerschap overlijden. Met een sterrenregister willen we die ouders een hart onder de riem steken.”

Het voorstel kreeg tijdens de gemeenteraadszitting bijval van burgemeester Bert Maertens en alle andere gemeenteraadsleden. “We kunnen in dergelijke vreselijke situaties als stad niet echt veel doen. Maar een sterrenregister is een klein symbolisch gebaar waarmee we troost en steun kunnen bieden in het rouwproces van de betrokken ouders”, besluit burgemeester Bert Maertens.