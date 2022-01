N-VA wil proefproject met peukentegels in Roeselare, stad hapt niet toe

Er komen geen peukentegels in Roeselare, Dieter Carron had daarom gevraagd. Er wordt verder ingezet op andere initiatieven.

“Sigarettenpeuken: het is niet alleen zeer onverzorgd, het duurt ook vijftien jaar voor een sigarettenfilter afgebroken is en één peuk vervuilt gemakkelijk 500 liter water”, stelt Dieter Carron (N-VA). “Redenen genoeg om de strijd tegen sigarettenpeuken aan te gaan. Roeselare had al enkele initiatieven zoals de gratis peukentasjes, de opschriften ‘Hier begint de zee’ en ook de nieuwe vuilnisbakken werden uitgerust met een uitdrukplaat.”

“Desondanks deze inspanningen zijn er nog steeds zeer veel peuken te vinden op het openbaar domein. Rokers vrezen waarschijnlijk dat het afval in brand zou kunnen schieten, zelfs na het uitdoven op een uitdrukplaat. De Roeselaarse mooimakers verzetten enorm veel werk om Roeselare proper te maken. Vilvoorde experimenteerde in 2016 met peukentegels – een rooster in de grond waar rokers hun peuk kunnen inwerpen. De stad Vilvoorde controleerde in hoeverre de nieuwe tegels gebruikt werden. Met zes asbaktegels werd op 1 jaar tijd 36.500 peuken verzameld.”

Groot nut

“De peukentegel bewijst vooral zijn nut op plaatsen waar mensen staan te wachten. Dit is vooral aan de bushaltes en aan het station. Voor mijn kantoor is er sinds drie jaar een bushalte aanwezig en sindsdien mag ik wekelijks alle sigarettenpeuken samen vegen en op rapen. Ontelbaar veel peuken stromen mee met de regen in de riolen.”

“Ik zou graag voorstellen dat de stad Roeselare ook experimenteert met de peukentegels. Daarom stel ik voor dat Roeselare op het openbaar domein, bij voorkeur dicht bij bushalten, een 10-tal peukentegels plaatst en monitort of deze gebruikt worden. Een asbaktegel kost geleverd en geplaatst ongeveer 200 euro/asbaktegel. De kost is dus laag en het resultaat is groot.”

Visueel onaantrekkelijk

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “We hebben dezelfde bekommernis: een propere en nette stad. Ik begrijp de frustratie, want we ergeren ons allemaal aan het zwerfvuil. Uit metingen blijkt dat de helft van het aantal stuks zwerfvuil dat dit sigarettenpeuken zijn. Peukentegels lijken dan een goede oplossing. Ze zorgen voor minder peuken op het openbaar domein, maar er zijn ook een aantal nadelen. Sowieso belanden er nog heel wat peuken op de grond. Zo’n 38 procent belandde in Vilvoorde in peukentegels, de rest dus ook nog op de grond. In Vilvoorde hebben ze visueel een extra kader aangebracht, wat geen meerwaarde is voor het straatbeeld. Tweede nadeel: dit vraagt wel wat inspanningen naar onderhoud. Het best met een straatstofzuiger. Ten derde: het is niet aantrekkelijk om al die peuken, maar ook papiertjes en kauwgom, te zien liggen. Als het regent is het een smurrie.”

“We moeten voor een mentaliteitswijziging gaan. We moeten de roker aanzetten om de peuk niet meer weg te gooien. We moeten hen stimuleren om de sigaret zelf mee te nemen met het peukenzakje. Maar in de eerste plaats moeten we mensen ontmoedigen om mensen te doen roken en daar zullen de peukentegels niet aan helpen. Bovendien nodigt het uit om er te roken, te midden van heel wat andere mensen die er ook wachten. Naast het aanmoedigen van het peukenzakje houden we hier rekening mee bij het vernieuwen van onze vuilnisbakken, met zelfs een speciale uitdoofplaat. De vrees dat het afval in brand zou schieten valt hierdoor volledig weg. Daarnaast bekijken we waar we peukenhouders kunnen zetten, in overleg met het horecamanagement en de dienst economie.”