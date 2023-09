N-VA wil minder rally op de Boskant: “Maximum één keer per jaar in dezelfde straat”

Op de gemeenteraad in Houthulst ontspon zich een discussie tussen het bestuur en oppositiepartij N-VA naar aanleiding van de Hemicuda Rally. Voor N-VA kiezen de organisatoren van rally’s te vaak voor hetzelfde parcours in Merkem.

Het was de eerste gemeenteraad met Jeroen Vandromme (CD&V) als burgemeester, die op 1 september de sjerp overnam van Joris Hindryckx. Meteen moest hij stevig weerwerk bieden tegen N-VA-fractieleider Filip Vanhevel, die naar aanleiding van de goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor de Hemicuda Rally op zondag 15 oktober zijn beklag deed over de vele rally’s die gereden worden in Merkem. Niet voor de eerste keer trouwens. Op de vorige gemeenteraad was het partijgenote Tanja Greitsch (N-VA) die op dezelfde nagel klopte.

Hemicuda Rally

“Op de vorige gemeenteraad werd gezegd dat aan de organisatoren zou gevraagd worden om maar één keer per jaar in dezelfde straat de rally te laten passeren”, aldus Filip Vanhevel. “Tanja had toen al aangehaald dat heel wat inwoners van de Boskant het beu zijn hun straat steeds gebruikt wordt als parcours. Maar als je het parcours dan zie je dat het op 15 oktober dus wel weer dezelfde straten zijn. We willen dat jullie daar proactief in optreden en zeggen tegen de organisatoren: jullie kunnen nog steeds rally houden in Houthulst, maar niet meer dan één keer per jaar in dezelfde straat. Ik kan me inbeelden dat het voor de organisatie gemakkelijk is om steeds naar dezelfde plaats te gaan. Als je niets doet gaat er niets veranderen.”

Afstellingsritten verboden

De deelnemers aan de Hemicuda Raly passeren onder andere in de Groenestraat, Kloosterstraat, Hoge Ieperweg, Kwakkelstraat, Kloostermolenstraat, Zuid Wallandstraat, Hageputstraat, Langemarkstraat, Melanedreef, Keistraat en Noordwallandstraat. “We houden wel degelijk rekening met de inwoners van de betrokken straten”, repliceerde burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V). “Zo hebben we de afstellingsritten verboden en hebben we een retributie ingevoerd van 2.000 euro voor het houden van wedstrijden op het grondgebied van Houthulst. Het reglement verbiedt echter niet dat er meerdere rally’s in dezelfde straat worden gereden. Het is ook niet volledig hetzelfde parcours. Ja, er zit een overlap in, maar nu worden ook straten geïmpacteerd die de vorige keer niet betrokken waren.” (TOGH)