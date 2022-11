N-VA vraagt stand van zaken Grote Markt: “Stilstand laat zich nu echt voelen”

Op de gemeenteraad van 15 november polste de N-VA-fractie naar de stand van zaken rond het dossier de Grote Markt.

“Nadat in augustus 2021 een bestuurswissel werd geforceerd, werden meteen de bestaande plannen in de vuilbak gegooid. Voor vele inwoners en vooral handelaars een gemiste kans om op korte termijn een groene open ruimte met parkeergelegenheid te scheppen die voldeed aan ieders behoefte en op maat van Blankenberge-Uitkerke”, zegt Kathleen Haegeman.

“Het nieuwe bestuur ziet het anders en plant een grote bouwput voor een paar jaar aan te leggen, met alle hinder en kosten die daarmee gepaard gaan, om toch maar een ondergrondse parking te realiseren. In Knokke-Heist werden onlangs, ondanks voorafgaande studies, bij soortgelijke bouwput een dertigtal woningen beschadigd door scheuren en verzakkingen. Men is nu bij ons ook bezig met die studieronde maar dat geeft dus geen garanties”, klinkt het.

De N-VA-fractie betreurt de wijziging in plannen en de onzekerheid die blijft duren. “Er zal ook nog een geïnteresseerde uitbater gevonden moeten worden die dezelfde risico’s wil nemen als onze bestuursploeg. De stilstand na de bestuurswissel laat zich nu echt voelen in de stad: in de oorspronkelijke timing had de Blankenbergenaar nu al van een nieuw marktplein kunnen profiteren.”