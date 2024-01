‘N-VA + Trots’ wil in Lendelede de CD&V-meerderheid breken en mee besturen

Oppositiepartijen N-VA en Trots Op Lendlee gaan met één verkiezingslijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Wij komen niet op tegen het huidige bestuur maar willen de krachten bundelen om in de nieuwe legislatuur samen te werken”, zeggen huidige fractieleiders Gudrun Debrabandere en Francis Bonte. “We zoeken ook nog verruimingskandidaten en willen de huidige CD&V-meerderheid breken en mee besturen!”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde N-VA 5 en Trots op Lendlee 2 zetels. De CD&V had met 10 zetels de absolute meerderheid. “Waren we toen al samen opgekomen hadden we zeker 8 zetels behaald”, zegt Francis Bonte.

Mee besturen

“Vanaf het begin van de legislatuur bleken onze beide partijen vaak dezelfde visie te hebben op het gemeentebeleid en we zagen dezelfde problemen en oplossingen”, zeggen Gudrun en Francis.

Zeker het laatste anderhalf jaar werd er vaak samengewerkt. De logische volgende stap was voor de komende verkiezingen onze krachten te bundelen in één partij. Wat nooit eerder gebeurde in Lendelede.”

“Maand na maand pakten we het CD&V-bestuur aan op de gemeenteraden. Met terechte kritiek maar ook positieve voorstellen die het toch een aantal keer haalden. Denken we maar aan de schoolstraat, openbare verlichting, register sterrenkindjes, de hondenweide. We willen niet aan de zijlijn blijven staan, maar na de verkiezingen inbreken in de meerderheid en mee besturen.”

Zelfstandig blijven

Van het fusiespook wil de ‘N-VA + Trots’ niet weten. “Wij willen een autonome gemeente blijven omdat dit kan als er een doordacht langetermijnbeleid is dat steunt op en gezond financieel beleid. CD&V, die al decennia lang alleenheerser is in Lendelede, zorgt voor een democratisch deficit en dat uit zich in een onvoldoende krachtdadig bestuur, een gebrek aan visie en té veel vriendjespolitiek.”

“Het kan ook niet dat een schepencollege, dat toch maar 47,6 procent van de ingeschreven kiezers vertegenwoordigt, steeds meer macht naar zich toetrekt. Wij willen meer inspraak van de gemeenteraadsleden want zij vertegenwoordigen de Lendeleedse bevolking. Daarom gaan we in oktober met een sterke ‘N-VA + Trots’ naar de kiezer met de ambitie deel uit te maken van de gemeenteraad.”

Voor de verkiezingslijst zoekt de nieuwe ‘beweging’ nog verruimingskandidaten die voor nieuwe ideeën kunnen zorgen. “Of het nu arbeiders, landbouwers of andere zelfstandigen zijn, van welke politieke overtuiging ook”, zegt Gudrun Debrabandere.

“Individuen die zich willen engageren. Kandidaten die niet voor zichzelf opkomen maar willen samenwerken! Nog dit: als de huidige financiële situatie in de gemeente blijft zoals ze nu is, zal Lendelede nooit zelfstandig kunnen blijven.”

Lijstrekker van ‘N-VA + Trots’ zal Gudrun Debrabandere zijn, huidig fractieleider van de N-VA. Over de andere plaatsen wilden of konden ze nog geen uitsluitsel geven.