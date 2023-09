N-VA trekt met de lijst ‘Samen met Sander’ naar de verkiezingen in Koksijde

N-VA-Koksijde-Oostduinkerke trok zaterdagavond de lokale verkiezingen op gang en maakte de nieuwe naam bekend voor de lijst waarmee de partij in oktober 2024 naar de verkiezingen trekt. ‘Samen met Sander’ maakt de speerpunten duidelijk: N-VA-kopman Sander Loones ambieert de burgemeesterssjerp om na een kwarteeuw Open VLD-legislaturen met burgemeester Marc Vanden Bussche zich volop in te zetten voor verandering in een nieuwe stijl.

Met de nieuwe verkiezingscampagne gaat oppositiepartij N-VA de uitdaging aan om huidig burgemeester Marc Vanden Bussche van zijn troon te stoten. Die had al eerder een strategische zet gedaan en sloot een deal met oppositiepartij Koksijde Vooruit onder de naam ‘Team 8670’, waarbij meerderheidspartner CD&V genegeerd werd. Dat schoot bij CD&V in het verkeerde keelgat en leidde tot de oprichting van ‘De Nieuwe Lijst’ (samen met Vooruit). Dus vond oppositiepartij N-VA het nu ook tijd voor actie naar de verkiezingen toe.

Politiek DNA

De politieke genen maken deel uit van het DNA in meerdere Loones-generaties. Sanders grootvader, Honoré Loones, was niet enkel een ondernemer in hart en nieren, maar engageerde zich van 1952 tot 1964 als burgemeester van Oostduinkerke en was ook de initiatiefnemer voor het Visserijmuseum. Diens zoon Jan – en vader van Sander – was Vlaams Parlementslid en senator. En… de appel valt niet ver van de boom. Sander studeerde rechten (hij specialiseerde zich onder meer in migratiebeleid), was in zijn studentenjaren actief bij de Volksunie Jongeren en werkte daarna een aantal jaren op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Later werd Sander coördinator van de studiedienst van de N-VA, waar hij het migratiedossier verder opvolgde. In 2014 werd hij verkozen in het Europees Parlement. In november 2018 werd hij benoemd tot federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken, maar dat was het kortste ministerschap ooit (welgeteld 28 dagen!), want de regering struikelde over het VN-migratiepact. Het daaropvolgende jaar werd Sander verkozen als federaal parlementslid. Bij het lokale gemeentebestuur gaf dit de indruk dat Sanders toekomstige ambities zich eerder nationaal dan wel lokaal zouden richten.

“Nieuwe stijl zal voor verandering zorgen”

Vandaag verzekert Sander dat hij zich voor 100% zal inzetten voor de Koksijdenaars. “Veel mensen spreken mij aan dat het gemeentebestuur geen oren heeft voor wat ze vertellen, voor hun bezorgdheden. Ze hebben de indruk dat ze niet meetellen, dat ze niet worden gerespecteerd. Politiek moet en kan alles anders en beter in Koksijde! Met de verkiezingen in oktober krijgen de burgers de keuze: komt er een nieuwe burgemeester in onze gemeente, of blijft alles bij het oude? Ik smijt me voluit als kandidaat-burgemeester. Met ‘Samen met Sander’ willen we duidelijk stellen dat we kiezen voor een nieuwe stijl van besturen die voor verandering zal zorgen!”

Nationale politiek

Dat betekent niet dat Sander Loones de nationale verkiezingen in juni 2024 aan zich voorbij zal laten gaan. “De cijfers en statistieken bewijzen dat België kampioen is op heel wat vlakken, maar dan wel in de negatieve zin. Slechts in één land in Europa zijn de overheidsuitgaven groter, slechts in één land is de economische groei nog lager dan bij ons, nergens anders zijn de belastingen zo hoog, we blinken uit in de rode cijfers! Alle landen bouwen hun schulden af, alleen in België groeit de schuldenberg. Dit land is op, de tijd is op, het geld is op, ons geduld is op! Dus ja, ik stel me verkiesbaar in juni volgend jaar! Maar ook in Brussel wil ik me vooral blijven engageren om voor onze gemeente en voor de Westkust meer te kunnen realiseren! Het burgemeesterschap van mijn eigen gemeente is echter prioritair, en stel ik boven een ministerpost.”