N-VA tegen algemene zone 30 in centrum Roeselare: “Vrezen net drukker verkeer”

Brecht Vermeulen liet op de gemeenteraad verstaan dat zone 30 voor N-VA geen meerwaarde is. “Het is veiliger voor iedereen”, klinkt het bij de meerderheid.

Brecht Vermeulene (N-VA) uitte op de gemeenteraad in Roeselare zijn twijfels over de invoering van zone 30 binnen de kleine ring van Roeselare. Die wordt normaal vanaf 1 september 2023 ingevoerd. “Na o.a. Rumbeke, wordt nu de hele binnenstad één grote zone 30. Bij mijn weten zijn er geen cijfers die aantonen voor Roeselare dat bestaande ongevallen zich niet of minder zouden hebben voorgedaan bij een zone 30 ipv zone 50. Wij vrezen dat het invoeren van zone 30 net niet naar drukker verkeer leiden op andere plaatsen en dat de aantrekkingskracht voor mensen uit andere gemeenten en steden hierdoor nog zal verminderen. Wij vinden geen argumentatie om 24/7 overal zone 30 in te voeren.”

Welke handhaving?

“Op veel plaatsen worden de snelheidsbeperkingen nu al niet nageleefd, zelfs aan schoolomgevingen en al zeker niet 24/7. En dan heb je nog de speed pedelecs die dikwijls sneller rijden dan 30 km/uur en zelfs traagrijdende auto’s in het centrum langs rechts voorbij steken. In de beslissing zie ik een vederlichte algemene argumentatie om een grotere veiligheid te bewijzen. Maar ik zie geen impactanalyse van de maatregelen, geen handhavingsplan, geen cijfers die de argumentatie bevestigen voor dit specifiek gebied. In hoeverre hebben jullie daar over nagedacht en antwoorden op? Hoe ga je die nieuwe maatregelen handhaven als je dat op de bestaande locaties met zone 30 of 50 niet doet?”

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V) werpt tegen dat de mobiliteit de voorbije jaren erg veranderd is. “De mobiliteit van nu is niet te vergelijken met die van dertig jaar geleden. Er zijn bijvoorbeeld veel meer fietsen. We moeten daar rekening mee houden. We denken dat het invoeren van een grote zone 30 voor iedereen veiliger is.”