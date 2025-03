N-VA stelt voor huizen voor asielzoekers voortaan te gebruiken als nood- of budgethuurwoning: “Een duidelijke win-win voor de stad”

Oppositiepartij N-VA stelde op de gemeenteraad voor om de dertien woningen van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers in de toekomst te gebruiken als noodwoning of om ze te verhuren als budgethuurhuis. De meerderheid koestert grotendeels dezelfde plannen, zo blijkt.

De LOI-woningen zijn al langer een doorn in het oog van N-VA Izegem. In zo’n woning verblijft een asielzoeker in afwachting van de afhandeling van zijn asielaanvraagprocedure. Ze krijgen dan niet alleen een woning, maar ook materiële steun zoals voedsel en kleding en begeleiding door medewerkers van het OCMW. “LOI-woningen hebben echter een aanzuigeffect. We stellen ook vast dat uitgewezen asielzoekers een pak moeilijker het land verlaten als ze in een individuele woning terechtkwamen dan wanneer ze in een van de collectieve asielcentra zijn opgevangen. Uitgewezen asielzoekers hebben geen recht om hier te blijven. In ons verkiezingsprogramma pleitten we er daarom al voor om de LOI-woningen in Izegem te sluiten voor asielzoekers. De nieuwe federale regering, met de N-VA aan het roer, zorgt nu voor een doorbraak op dat vlak”, duidt gemeenteraadslid Tom Verbeke.

De federale regering zal de financiering van individuele woningen voor asielzoekers, de zogenaamde lokale opvanginitiatieven (LOI), immers stopzetten. Asielzoekers worden binnenkort enkel nog opgevangen in collectieve centra, niet meer in individuele woningen. Dat staat in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering De Wever.

Nood- of budgetwoning

N-VA wil de vrijgekomen LOI-woningen omvormen tot noodwoningen en budgethuurwoningen. “Bij tijdelijke acute noodsituaties zoals een problematische familiale situatie of een onbewoonbare woning na brand, ontploffing of grote waterschade, kan een gezin aanspraak maken op een tijdelijke noodwoning van de stad”, legt N-VA-raadslid Tom Verbeke uit. “Vandaag zijn er in Izegem 25 noodwoningen beschikbaar, maar we stellen vast dat de nood hoger is dan het aanbod. Daarom wil ik dat de vrijgekomen LOI-woningen prioritair ingevuld worden als noodwoning. Een deel van de woningen kan ook worden ingezet als budgethuurwoning. Dat is niet hetzelfde als een sociale woning, waarvoor strenge inkomensgrenzen gelden. Budgethuren is bedoeld voor gezinnen die voor een sociale woning net niet in aanmerking komen, maar het toch lastig hebben een betaalbare woonst te vinden. Je krijgt voor een budgethuurwoning minstens 15% korting op de marktprijs, met een maximale huurprijs van 945 euro.

“Die nieuwe vorm van gesubsidieerd wonen zorgt ervoor dat bijvoorbeeld jonge gezinnen toch een betaalbare kwaliteitsvolle woning vinden in eigen stad. Dat is echt belangrijk als we onze snel vergrijzende stad toch nog voldoende jong en dynamisch willen houden. De stad kan enkele huidige LOI-woningen ter beschikking stellen van de woonmaatschappij Thuiswest of een privé-aanbieder die vervolgens die woningen verhuurt aan Izegemnaars via het systeem van budgethuren. Een duidelijke win-win voor onze stad”, besluit Tom Verbeke.

Woonschepen Nadia Staes (STiP+) zegt blij te zijn met het voorstel van Verbeke. “Als er van overheidswege een concrete beslissing volgt gaan wij dit concreet uitwerken om de Lokale Opvanginitiatieven om te zetten in crisiswoningen. Of om ze later eventueel op de sociale markt te brengen.” Bij dat laatste wees Tom Verbeke er nog eens op dat de woningen in zijn voorstel zouden dienen voor huurders die net net in aanmerking komen voor een sociaal tarief. “Net in de categorie er boven, dus”, besluit hij.