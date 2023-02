N-VA reikt zilveren medailles uit in gemeenteraad Roeselare ter ere van ‘tweede hoogste schuld van Vlaanderen’

De leden van N-VA deelden vlak voor de start van de gemeenteraad een zilveren medaille uit aan alle gemeenteraadsleden. Dit ter ere van de tweede hoogste schuld per inwoner van Vlaanderen. “Die cijfers moeten genuanceerd worden”, klinkt het bij schepen van Financiën Stefaan Van Coillie.

“De financiële cijfers van Stad Roeselare blijven uitermate slecht”, horen we van Dieter Carron (N-VA). “Sinds 2023 hebben we de vierde hoogste schuld per inwoner van de 300 Vlaamse gemeenten en dorpen. In 2025 stijgen we door naar plaats 2 (zilver).”

“De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting zit bij de hoogste, met 8,5 %. In november 2022 publiceerde Statistiek Vlaanderen de cijfers van de budgettaire resultaten van de steden. Van de 300 steden en gemeenten in Vlaanderen, hebben er 147 het jaar 2021 afgesloten met een negatief budgettair resultaat.”

Slechte cijfers

“In 30 gemeenten, waaronder ook Roeselare lag het budgettair resultaat zelfs onder de -200 euro per inwoner. Roeselare komt uit op -220 euro per inwoner. Opnieuw slechte cijfers. Dit stadsbestuur geeft dus veel meer uit dan het ontvangt!”

“Trakteren met gratis drank en frietjes op de nieuwjaarsreceptie, maar de schulden laten stijgen en dus de betaling doorsturen naar de toekomstige belastingbetalers … We mogen al eens kritisch zijn hierover”, aldus Dieter.

Positieve vooruitzichten

“Het vraagt enige nuance”, klinkt het bij Stefaan Van Coilie, schepen van Financiën. “Het bestuursakkoord is in volle uitvoering. Heel wat investeringen moeten betaald worden. Allemaal projecten die de inwoners ten goede komen, van onderwijs tot groen. Dat kost geld en dat kan via inkomsten en leningen. Wij zijn de tweede kleinste centrumstad en krijgen dus heel wat minder inkomsten, meer bepaald 5 miljoen per jaar, in vergelijking met andere centrumsteden. Dat moeten we aanvullen met leningen. De schuld zit in stijgende lijn, maar het is niet de absolute schuld per inwoner die van tel is. Het gaat om de financiële gezondheid. Daarbij wordt gevraagd dat de autofinancieringsmarge tegen 2025 positief is. Momenteel wordt die berekend op 2,14 miljoen euro, dat is de hoogste autofinancieringsmarge die we al gehad hebben. Wat de nieuwjaarsreceptie betreft, was dit een initiatief van de hele gemeenteraad. Ook ondersteund en ondertekend door uw fractieleider.”

“Roeselare moet zich niet meten met zijn buren, maar naar de eigen financiële situatie moet kijken”, klinkt het nog bij Dieter Carron. “Als we een kleinere centrumstad zijn, dan hebben we ook voldoende met net iets minder infrastructuur, minder stadspersoneel, minder onderhoud, enz.”