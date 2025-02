N-VA pleit voor trooststoelen op Izegemse begraafplaatsen, stad gaat voorlopig niet op voorstel

Om bezoekers van de Izegemse begraafplaatsen de kans te geven om op een comfortabele manier even rust en troost te vinden bij overleden geliefden, familieleden of vrienden, stelde N-VA-gemeenteraadslid Julie Degezelle tijdens de gemeenteraadszitting van 24 februari voor om trooststoelen op de begraafplaatsen in te voeren.

Trooststoelen zijn losse, vandalismebestendige stoelen die bezoekers van een begraafplaats kunnen verplaatsen tot bij een graf van een overledene. Zittend op een trooststoel kunnen ze iemand herdenken en even rust en troost vinden. “De trooststoelen bestaan al een viertal jaar in Leuven en blijken daar een groot succes”, zegt N-VA-raadslid Julie Degezelle, die voorstelde om ook zo’n stoelen in Izegem aan te kopen. “We zijn ervan overtuigd dat trooststoelen met een beperkte investering een grote meerwaarde zullen zijn voor bezoekers van onze begraafplaatsen. Minstens kan gestart worden met trooststoelen op de centrale begraafplaats in de Reperstraat. Na een positieve evaluatie kan het systeem dan uitgebreid worden qua aantal stoelen en/of naar andere begraafplaatsen, in het stadscentrum aan de Roeselaarsestraat en Nederweg en bij de kerken van Emelgem en Kachtem”, verduidelijkt Julie.

Koesterplek

De stad gaat voorlopig niet in op het voorstel. “We willen wel een koesterplek voor sterrenkindjes inrichten en gaan bij ouders nog een bevraging doen om te zien of ze een voorkeur van locatie hebben en hoe zij dit het liefst zien”, zegt bevoegd schepen Nadia Staes (STiP+). “Daarbij kan het concept van trooststoelen eventueel in opgenomen worden, al vernemen we wel van onze diensten dat er weinig vraag is van mensen zich om zich ergens in zo’n stoelen te gaan zetten. We moeten ook bekijken hoe het zit met diefstal en vandalisme, want onze begraafplaatsen zijn daar helaas niet van gevrijwaard.”

“Het is volgens ons nochtans een leuk en betaalbaar idee, dat veel mensen zou plezieren”, besloot N-VA-gemeenteraadslid Julie Degezelle.