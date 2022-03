N-VA Meulebeke verkiest voorzittersduo

Herman Vanhee (67) en Johan De Poorter (45) werden verkozen tot de voorzitters van de Meulebeekse N-VA afdeling, dit in opvolging van Antal Soete.

Er werd duidelijk gekozen voor ervaring en engagement. Herman Vanhee was reeds voorzitter van de afdeling (2004-2011) en Johan volgde hem op van 2011 tot 2019.

Voorzitter Antal Soete wil zich nu fulltime concentreren op de gemeenteraad in de berengemeente.

Herman Vanhee was zorgverantwoordelijke en preventieadviseur in een voorziening voor jongeren met een mentale beperking en hij was 18 jaar gemeenteraadslid voor de VU en nadien de N-VA.

Johan De Poorter is regent in het buitengewoon secundair onderwijs en is daarnaast ook provincieraadslid in Brugge.

Beide voorzitters willen er voor zorgen dat de politiek in Meulebeke neen positief gelaat heeft.