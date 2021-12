N-VA Knokke-Heist wil ‘Rap op Stap-kantoor’ opstarten in de schoot van het Sociaal Huis

Tijdens de gemeenteraad van december vroeg gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) om na te gaan of er in de schoot van het Sociaal Huis een Rap op Stap-kantoor kan uitgebouwd worden.

“Dat helpt om mensen met financiële of andere drempels toch op uitstap of vakantie te laten gaan. En iedereen heeft recht op vakantie. Bovendien worden Rap op Stap-kantoren begeleid en financieel ondersteund door het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen”, weet Coudyser die als Vlaams parlementslid toerisme nauw opvolgt.

“Niet voor iedereen is op vakantie gaan even evident. Vaak zijn er drempels: financiële moeilijkheden, gezondheids- of mentale problemen, de digitale kloof …. Om de toegang tot vakantie of een daguitstap te vergroten, zijn er in Vlaanderen erkende Rap op Stap-kantoren. Dit zijn bemiddelingskantoren waar mensen met drempels terecht kunnen en waar men samen op zoek gaat naar een geschikt aanbod voor een daguitstap of meerdaagse vakantie.”

Veertien kantoren

“In West-Vlaanderen zijn er 14 Rap op Stap-kantoren, vaak ingebed in de werking van het Sociaal Huis. Ook in Knokke-Heist willen we de werking van een Rap op Stap-kantoor inbedden in de werking van het Sociaal Huis. Het sociaal huis en de maatschappelijk werkers kunnen snel de noden bij inwoners van Knokke-Heist detecteren. Het is een kleine moeite om in het Rap op Stap-netwerk mensen naar het aanbod toe te leiden en hen eventueel te begeleiden bij boeking, vervoer of andere moeilijkheden die ze ervaren.