N-VA Heuvelland trekt met Ivo Fonteyne als lijsttrekker naar verkiezingen

N-VA Heuvelland trekt naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 met Ivo Fonteyne (68) als lijsttrekker.

Ivo was de voorbije legislatuur gemeenteraadslid voor N-VA. Hij werkte tijdens zijn beroepsloopbaan bij KBC Bank als kantoordirecteur en celhoofd ondernemen in regio Poperinge-Heuvelland. Hij was ook 35 jaar in dienst bij de vrijwillige brandweer van Westouter, waarvan 15 jaar als postoverste.

Net als in 2018 wordt Etienne Cloet (80) de lijstduwer bij N-VA. Etienne was van 2014 tot 2018 in Heuvelland al schepen van Toerisme, Lokale Economie, Bibliotheek, Afvalbeleid en Erfgoed. Etienne Cloet stapte in 2012 in de Heuvellandse politiek en werd meteen verkozen als schepen. Zijn grootste bevoegdheid was Toerisme. De osteopaat zal steeds gelinkt worden als de schepen van het bezoekerscentrum dat er niet kwam in de Reningelststraat, maar wel in de voormalige pastorie van het dorp. (MDN)