N-VA-gemeenteraadsleden zetelen voortaan als onafhankelijken

Bart Niville en Astrid Dewilde, de twee gemeenteraadsleden die voor N-VA in de oppositie zetelen, hebben op de gemeenteraad van donderdag 25 november aangekondigd dat ze verder gaan als onafhankelijke raadsleden.

Toen het gewezen Alveringemse boegbeeld van de N-VA Danielle Godderis-T’Jonck in Alveringem een plaatselijke afdeling oprichtte, slaagde men er nog in om een groepje bijeen te krijgen. Op vandaag telt de afdeling nog drie leden: de gepensioneerde Hugo Vlaemynck uit Izenberge die voorzitter is maar geen mandaat heeft en de gemeenteraadsleden Astrid Dewilde (32) en Bart Niville (46) die tot gisteren namens N-VA samen met coalitiepartner PRO de Alveringemse oppositie vormden. Bart en Astrid willen voortaan niet meer namens N-VA zetelen, maar onafhankelijke raadsleden zijn.

Extreem

“Wij vertegenwoordigen de Alveringemse bevolking en dus ook de Alveringemse landbouwers”, zegt Astrid. “Feit is dat wij bepaalde dossiers van N-VA-ministers naar onze landbouwers toe nogal extreem vinden. Ik denk bijvoorbeeld aan het nieuwste ontwerp van het mestactieplan dat weliswaar nog niet definitief is. Hoe dan ook, Bart en ik zijn het er over eens dat we geen politieke kleur meer willen. De mensen in groot-Alveringem die ons hebben verkozen, willen dat wij ijveren voor hun belangen, niet voor die van de N-VA. Ik denk dat we als onafhankelijke minstens evenveel kunnen bereiken. Het is gewoon geen meerwaarde meer. Plaatselijke N-VA-afdelingen werken misschien in grotere steden, maar niet in een kleine plattelandsgemeente als de onze. We vormen verder samen met PRO de oppositie in OCMW- en gemeenteraad, maar gaan niet op in PRO. We verkiezen onafhankelijkheid.”

Zekerheid

Bart Niville zegt dat hij met zekerheid opnieuw zal deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Op welke lijst, is nog onduidelijk. Wie weet, kiest hij wel voor Gemeentebelangen-CD&V dat heel wat nieuwe mensen zal moeten weten te vinden. Astrid zegt nog onbeslist te zijn omtrent een eventuele volgende deelname.