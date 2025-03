N-VA en Vlaams Belang willen klein politiekantoor in centrum van Waregem: “Nieuwe kantoor ligt te ver buiten de stad”

N-VA vroeg op de gemeenteraad van Waregem om een kleiner lokaal politiekantoor in het centrum te openen. “Het nieuwe kantoor ligt te ver buiten de stad”, vindt de partij.

De politie verhuisde eind december 2020 naar de Kalkhoevestraat aan de overkant van de E17. “Zoals velen heb ik bedenkingen bij die locatie”, zegt oppositieraadslid Sabine Balliere (N-VA). “Het politiekantoor ligt ver buiten de stad en voorbij het op- en afrittencomplex. Het is daarnaast slecht bewegwijzerd en verliest een deel van zijn belangrijke functies zoals gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Zeker voor degene die geen eigen vervoer hebben.”

“Daarom stel ik voor om in het centrum een klein politiekantoor te installeren dat permanent bemand wordt – liefst door iemand uit Waregem die de stad kent, en waar iedereen gemakkelijk in en uit kan lopen. Dat hoeft geen grote kost met zich mee te brengen. Het kantoor kan eventueel in een leegstaande winkelruimte ingericht worden.” Ook Vlaams Belang vroeg eerder al om een lokaal politiepunt.

Kostprijs

“Er lopen gesprekken met Mira”, antwoordde burgemeester Kristof Chanterie (CD&V). “Weet wel dat er voor een permanente bezetting vier à vijf nieuwe medewerkers nodig zijn. De mensen op het hoofdkantoor kunnen daar niet zomaar weg. De prijs loopt dus snel op. En in verband met de locatie: het hoofdkantoor ligt uitstekend voor de hele politiezone en is aantrekkelijk voor jonge startende politiemensen.”