N-VA Beernem dringt aan op nieuw wegdek Vaart-Noord

De N-VA Beernem dringt aan op een vernieuwing van het asfalt van het wegdek van Vaart-Noord in Beernem, dat in zeer slechte staat verkeert.

Fractievoorzitter Gijs Degrande stelt dat er op meerdere plaatsen barsten en putten zijn, die leiden tot gevaarlijke en onveilige situaties in het bijzonder voor fietsers. “Het deel vanaf de brug over het kanaal tot aan de Kijk Uit is dringend aan vernieuwing toe”, aldus Gijs Degrande (N-VA). Het schepencollege erkent het probleem, maar liet weten dat er momenteel geen centen zijn om het wegdek te vernieuwen.

Al jaren staat Vaart-Noord op de lijst van straten waar het wegdek dringend hersteld moet worden. “Vooral tijdens de zomermaanden is de weg langs het kanaal een drukke route voor automobilisten en fietsers, zodat een veilig wegdek een must is”, aldus Gijs Degrande, die nog meegeeft dat de voorbije jaren de meerderheid stevig bespaarde op onderhoud van het openbaar domein.

“Heel wat kredieten voor openbare werken werden geschrapt. We vinden dat jammer, want onderhoud is net een kerntaak van de overheid. Als een volledige vernieuwing niet mogelijk is, dan hopen we toch dat op zijn minst gezorgd wordt voor plaatselijke herstellingen.” Het gemeentebestuur belooft wel te onderzoeken of er eventueel ongebruikte middelen van een ander dossier gebruikt kunnen worden voor de aanpak van Vaart-Noord.

