Motie en staking tegen sluiting busstelplaats in Diksmuide halen niets uit: “Dit gebouw is te verouderd om nog aan te passen”

De gemeenteraad van Diksmuide stemde unaniem een motie tegen de sluiting van de busstelplaats en de vakbonden legden al het werk neer en zullen dat donderdag opnieuw doen. Volgens De Lijn zullen al die acties weinig uithalen want de beslissing ligt vast: tegen 1 juli 2025 gaat het slot op de stelplaats die al van net na de Eerste Wereldoorlog dienst doet. Welke gevolgen heeft die sluiting? Wij klopten bij De Lijn aan.

Gebouw te verouderd

De stelplaats dateert van net na de Eerste Wereldoorlog en was een belangrijk knooppunt van de buurtspoorwegen. Dat gebouw zal als busstelplaats sluiten tegen 1 juli 2025. De reden? Volgens De Lijn is het gebouw te verouderd om nog in te richten als een hedendaagse stelplaats die is aangepast aan de elektrificatie van de bussen. “De investeringen zouden te groot zijn om dat gebouw klimaatneutraal te maken”, bevestigt woordvoerder Frederik Wittock van De Lijn.

“Onze vervoersmaatschappij heeft een visiedocument opgemaakt over hoe ze in de toekomst wil omgaan met haar patrimonium. Naast de renovatie van vier locaties en de bouw van dertien nieuwe stelplaatsen of onderhoudscentra, zullen we inderdaad ook een aantal stelplaatsen sluiten.”

Waarom precies die in Diksmuide? Die stelplaats ligt vlakbij het station. “Dat klopt”, antwoordt Wittock. “We werkten echter met een aantal criteria zoals de ligging, capaciteit, de eigendomssituatie, de algemene staat van het gebouw en hoe dat kan aangepast worden voor de elektrificatie van de bussen. De stelplaats in Diksmuide scoorde niet voldoende om behouden te blijven.”

Staking

Na die beslissing legden de chauffeurs in Diksmuide al het werk neer en dat doen ze komende donderdag opnieuw. “Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV-od/ACOD/ACLVB heeft inderdaad een stakingsaanzegging ingediend voor donderdag 9 november”, bevestigt Frederik Wittock.

“Welke gevolgen dat zal hebben voor de dienstverlening is nog niet duidelijk. Momenteel zijn we alle gegevens aan het verzamelen over hoeveel chauffeurs er al dan niet staken. Tegen dinsdagavond weten we hoeveel procent er zal rijden en hoe we daarop kunnen inspelen. We zetten alle actuele informatie op onze website.”

Motie

De gemeenteraad van Diksmuide stemde unaniem een motie tegen de sluiting. Bieke Moerman (Vooruit) nam daarvoor het initiatief. In die motie lezen we dat de gemeenteraad verwonderd is over de eenzijdige beslissing van De Lijn. ‘Dit is niet alleen een klap voor de 45 chauffeurs die aan de stelplaats zijn verbonden, bovendien levert het een risico op afbouw van de dienstverlening van De Lijn op.’

De Lijn reageert

Dat betwist de woordvoerder van De Lijn: “De dienstverlening staat los van de sluiting van de stelplaats. Voor de reizigers zal er dus niets veranderen. Met alle chauffeurs gaan we een individueel overleg aan en we houden maximaal rekening met hun voorkeur voor een andere stelplaats. Wat er met het beschermde gebouw zal gebeuren waarin de stelplaats nu is ingericht, is op vandaag onduidelijk. Daarover gaan we in overleg met het stadsbestuur en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat de voertuigen van de stelplaats die zal sluiten verhuizen naar die in de Oostendestraat in Diksmuide is niet aan de orde. Die wordt namelijk uitgebaat door een private partner.” (GUS)