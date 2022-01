Moorslede en Ledegem investeren elk 50.000 euro voor nieuw skatepark in Dadizele

De gemeenteraad van Moorslede keurde het bestek voor de aanleg van een skatepark op de parking van de polyvalente loods Oltereeke in Dadizele goed. De raming bedraagt 100.000 euro. Het gaat om een intergemeentelijke samenwerking want Moorslede en buurgemeente Ledegem investeren elk 50.000 euro.

“Het gaat om een zeer mooi project”, aldus fractieleider Ward Gillis (PRO). “Het is ook zeer positief dat de plaatselijke skaters van de twee gemeenten waren betrokken. Het was een goed idee van collega Gert-Jan Hovaere om er Ledegem bij te betrekken. Met evenveel geld gaan we meer kunnen doen. Voor de gunning zal men rekening houden met enkele criteria. Zo staat 20 procent van de punten op de prijs. De andere zijn allemaal kwalitatieve criteria. Er staan 35 punten op de grootte, hoeveelheid en kwaliteit van de toestellen. Op welke basis gaat men de score toekennen en wie gaat dat doen?”

Jongeren betrekken

“De twee bevoegde schepenen van Moorslede en Ledegem gaan samenzitten met de jeugddienst van de twee gemeenten”, aldus schepen van Jeugd Jürgen Deceuninck (STERK). “Aan de hand van de voorstellen gaan we bekijken welke het meest de voorkeuren van de skaters benadert en wat we voor oog hebben met heel de groep.”

Gillis vroeg om daarbij ook iemand van de jongeren daarbij te betrekken. “Want het is toch technisch, iemand die niet gewoon is om te skaten gaat daar toch heel weinig kennis over hebben”, aldus Ward. “Het zou niet slecht zijn de mensen die er tijdens de voorbereiding bij waren hierbij te betrekken.”

“Dat gaan we inderdaad doen”, reageert de bevoegde schepen. “Er is een kleine werkgroep met de skaters en ze gaan ook betrokken worden bij de goedkeuring.” (EDB)