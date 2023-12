Moorsele krijgt een nieuwe sporthal

Naast de bestaande sporthal in de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele komt er een nieuwe en grotere sporthal. De gemeenteraad keurde het bestek voor het aanstellen van een ontwerper hiervoor goed. De kostprijs voor de nieuwbouw is geraamd op 5.452.000 euro. De eerstesteenlegging is voorzien eind 2025 of begin 2026. Na de ingebruikname van de nieuwbouw wordt de huidige sporthal afgebroken.

De nieuwe sporthal komt op de plaats waar destijds het zwembad stond. Volgend jaar staat de sporthal in de buurt van de terreinen van KSV Moorsele er al een halve eeuw. “Er zijn een aantal gegronde redenen om te kiezen voor een nieuwe sporthal, zoals hoge energiekosten en betonrot”, zegt schepen van Patrimonium Stijn Tant (CD&V) “We deden ook een bevraging bij de clubs en gebruikers. De nieuwbouw kan bepaalde capaciteitsproblemen van de sporthal van Gullegem opvangen. Zo zou Tafeltennisclub Gullegem naar de nieuwbouw in Moorsele verhuizen, waar we hen voldoende faciliteiten kunnen geven. Door die verhuizing komt er in Gullegem ook weer extra ruimte vrij.”

De Arena blijft

De huidige sportoppervlakte is 900 vierkante meter en dat wordt met de nieuwbouw verhoogd naar 1.300 vierkante meter. De Arena blijft behouden. De bestaande cafetaria wordt geïntegreerd in de nieuwbouw en deels uitgebreid.

Een aantrekkingspool voor de jeugd wordt alvast de pumptrack: populair in Frankrijk maar minder bekend bij ons. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en bochten die elkaar ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Een pumptrack is ideaal voor BMX-fietsen, rolschaatsen en steps. Die investering is geraamd op 150.000 à 200.000 euro. De gemeentelijke diensten gaan een subsidiedossier indienen. De gemeente hoopt bij Sport Vlaanderen op een subsidie van dertig procent van het investeringsbedrag. De bouwwerken zouden anderhalf jaar duren. (EDB)