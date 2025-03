Moeten Scouts & Gidsen Noordland verhuis vrezen? “We kunnen niet aan iedereen grond geven”

Moeten de scouts in 2027, wanneer hun recht van opstal op de gronden van sportcentrum ter Polder verloopt, op zoek naar een nieuw onderkomen? Met die vraag trok Cindy Depoorter (Alternatief 24) vorige maand naar de gemeenteraad. “Ik wacht het nieuwe meerjarenplan af, maar vraag me tegelijk af of elke jeugdvereniging vandaag een aparte locatie moet hebben. Geen nood echter, ik sta pal achter al onze jeugdverenigingen”, reageert jeugdschepen Kelly Spillier (Vooruit).

In 2027 verloopt het recht van opstal dat de scouts van Noordland jaren geleden op de gronden van Ter Polder, waar je vroeger de tennisvelden vond en vandaag hun heem staat, verkregen van het gemeentebestuur. Voor gemeenteraadslid Cindy Depoorter voldoende reden om de alarmbel te luiden. “Kunnen de Noordlandscouts hun heem in de toekomst op deze locatie behouden of moeten ze verhuizen? Je begrijpt dat er enige bezorgdheid is, vooral omdat ze daar al zo lang thuis zijn. De locatie is bovendien uitstekend geschikt dankzij onder meer het grote grasveld.”

Volgens Depoorter is de jeugdvereniging na een windstille periode ook weer helemaal opgeleefd. “Enkele nieuwe bestuurders hebben het heft in handen genomen en er is ook een nieuw leiding, die vol goeie moed is gestart. Maar het heem is aan een nieuw dak toe. Dan is het begrijpelijk dat ze zekerheid willen over de toekomst van hun lokalen. Het zou te gek zijn om nog zotte kosten te doen aan het dak wanneer je weet dat je binnenkort moet verhuizen.” Depoorter vraagt zich in een adem af hoe de andere jeugdverenigingen (Chiro Sas en FOS Dakota’s,…) er vandaag aan toe zijn. “Als er ook daar problemen zouden zijn, dan moeten we ook die in kaart brengen. En samen met de jongeren oplossingen zoeken.”

Meerjarenplan

Jeugdschepen Kelly Spillier (Vooruit) bevestigt dan het recht van opstal voor Noordland afloopt in 2027. “Tot die tijd moeten ze uiteraard niet verhuizen. Verder wil ik vooral het nieuwe meerjarenplan (MJP) afwachten en aftoetsen wat de noden van alle jeugdverenigingen zijn. Je kunt je natuurlijk afvragen of elke jeugdvereniging nog een aparte locatie moet hebben. We kunnen immers niet aan iedereen grond geven.”

“We houden rekening met de noden van alle jeugdverenigingen” – jeugdschepen Kelly Spillier

Spillier zat intussen al samen met de nieuwe bestuurders van Noordland. “Ik wil zeker de toekomst van Noordland niet hypothekeren. Het doet me plezier dat er een nieuwe vibe is bij hen. Ik juich hun engagement toe. De werking bij Noordland was de voorbije jaren immers wat stilgevallen. Sinds 2017 hadden we bijvoorbeeld geen aanvraag voor infrastructuursubsidies, toch jaarlijks goed voor 3.000 euro, meer ontvangen.” Spillier belooft tegen de zomer, wanneer het nieuwe MJP op tafel moet liggen, een antwoord aan Noordland. “En daarbij willen we rekening houden met de noden van alle jeugdverenigingen.”

Oud zwembad

Vraag is wat het gemeentebestuur met de vrij te komen ruimte van het oude zwembad zal doen. “Ook onze sportclubs vragen extra mogelijkheden. Een beslissing hebben we hierover echter nog niet genomen. Als jeugdschepen droom ik al langer van een makkelijk bereikbaar jeugdhuis met een polyvalente zaal en de verhuis van de jeugddiensten, die nu in de oude pastorij in de Kerkstraat gevestigd zijn, richting dat jeugdhuis”, vervolgt Kelly Spillier. Maar we willen een totaalvisie ontwikkelen op het jeugdbeleid. Een waarin ook alle jeugdverenigingen hun zegje krijgen.”

Lara Dufour, groepsleidster van Noordland, wilde deze week niet reageren op vragen rond de huisvesting van de scoutsvereniging.