Mitch De Geest, CEO bij Citymesh én schepen van Blankenberge: “Het is pittig, ja, maar ik geef mijn ambt niet op”

Het telecombedrijf Citymesh in Oostkamp wordt een nieuwe mobiele operator in Vlaanderen, in concurrentie met Proximus, Telenet en Orange. CEO Mitch De Geest is ook schepen in Blankenberge. Wordt dat niet wat veel? “Het is pittig, ja. Maar ik geef mijn ambt niet op.”

In september 2021 werd Mitch De Geest schepen (Open VLD). Hij kreeg onder andere de bevoegdheden ICT, Digitalisering & Innovatie. Twee domeinen die hem op het lijf zijn geschreven. Nog geen jaar later zet hij als CEO met zijn telecombedrijf een van de grootste stappen op de markt van de mobiele operatoren.

Vanuit zijn tuinhuis

“Het is allemaal begonnen in mijn studententijd, toen ik bij mensen thuis langsging om hun computer of netwerk te repareren. Op den duur kreeg ik de flessen wijn niet meer opgestapeld. Dan ben ik als student-zelfstandige aan de slag gegaan, vanuit mijn tuinhuis”, vertelt De Geest. Van daaruit groeide het verder tot Quest Computers bvba, een computerwinkel in Blankenberge die er tot op vandaag nog is.

Maar De Geest bleef met een honger zitten. “Ik heb altijd veel ambitie gehad en keek wereldwijd naar wat er allemaal speelde op het vlak van digitalisering. In 2005 werd wifi plots heel belangrijk. Ik heb dan enkele oud-studenten gecontacteerd met de vraag of zij samen iets wilden ondernemen. Een jaar later hebben we de sprong gewaagd. In de Verenigde Staten noemde men wifi toen nog ‘Mesh’, vandaar dat we de naam Citymesh gekozen hebben.”

Wifi op alle campings

Vorig jaar vierde Citymesh zijn vijftienjarig bestaan. “We hebben uit nostalgie onze lijst met ideeën van in het begin bovengehaald. Dat ging van slimme vuilnisbakken tot wifi op de trein of in de steden, enzovoort. Maar vijftien jaar geleden waren de steden daar nog niet in geïnteresseerd. De vakantieparken en campings waren wel enthousiast om wifinetwerken te installeren. Want zelfs op reis wilden hun klanten blijven surfen op het internet. In twee jaar tijd heeft Citymesh bijna alle campings en vakantieparken langs de kust van wifi voorzien. Daarna zijn we doorgegroeid naar grote bedrijven, zoals Kinepolis, en grote expohallen, zoals Kortrijk Xpo en Flanders Expo.”

“Ik heb een goed evenwicht gevonden tussen mijn werk en mijn stad”

Veel ambitie, die De Geest ook op politiek vlak heeft. “Ik ben geboren en getogen in Blankenberge. Als ondernemer zag ik dingen in mijn stad die ik wilde verbeteren. Ik heb niet getwijfeld toen ze mij vroegen of ik kandidaat wilde zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

Nachtambulancier

De Geest is ook vrijwillig onderofficier bij de brandweer. “Ik ben nog ambulancier geweest. Ik heb er duizenden nachtritten op zitten, maar helaas heb ik in de afgelopen jaren toch iets moeten laten vallen. Ik doe heel veel, maar ik kan dat op dit moment nog allemaal perfect combineren. Mijn ambitie op het werk is niet plots groter geworden. Ik heb de afgelopen negen maanden een goed evenwicht gevonden tussen mijn werk en mijn stad.”

Veel ambities zorgen gegarandeerd voor een druk schema. “Het is pittig, dat zal ik niet ontkennen. Maar als ik mij ergens voor opgeef, blijf ik ervoor gaan. Ik zal dat schepenambt niet plots laten vallen. Ik word heel goed ondersteund, door iedereen, op mijn werk en bij de gemeente. Het doet ook deugd om de verwezenlijkingen in de gemeente te zien. Maar ik zal er niet meteen nog iets bijnemen”, lacht De Geest.