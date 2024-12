“Mijn vrouw en ik hebben dreigbrieven ontvangen”: Jackie Vercamer (Vlaams Belang) neemt mandaat niet op in gemeenteraad van Houthulst

Jackie Vercamer, voorzitter van Vlaams Belang Houthulst en lijsttrekker staat zijn mandaat af aan Elias Brodeoux, die daarmee het jongste gemeenteraadslid van deze legislatuur wordt.

“Ik blijf voorzitter en sta volledig achter het Vlaams Belang”, vertelt Jackie. “Maar er zijn een aantal redenen waarom ik mijn mandaat niet opneem. Het is zo dat mijn vrouw (Marie-Claire Goeminne, red.) en ik dreigbrieven hebben ontvangen, waarbij er zelfs duidelijk geschreven werd dat ons hoofd eraf moet. Die brieven zijn, na de verkiezingen, doorgegeven aan de politie. Met doodsbedreigingen wordt niet gelachen.”

“Daarbij heeft men ons geboycot en het leven moeilijk gemaakt op alle mogelijke manieren”, gaat Jackie verder. “Ze hebben ons door het slijk getrokken. Zo erg zelfs dat we er allebei ziek van zijn geworden. Een tweede reden is dat ik met medische problemen sukkel en het van de dokter rustig aan moet doen. Dan is er ook nog een derde reden. Ik wil namelijk graag de jeugd een kans geven. Ik word deze maand 75 jaar en sta graag mijn plaats af aan Elias Brodeoux, die 19 jaar is.”

‘Eigen volk eerst’

Daarnaast wil Jackie graag nog zijn kiezers bedanken. “Ik ben heel blij en trots met het resultaat dat we behaalden, we zijn van 0 naar 2 zetels gegaan en hebben iemand in het OCMW. Men kan niet meer om ons heen. Ik ben ontzettend blij dat ik hier het Vlaams Belang heb opgericht en ik zal verder voorzitter blijven en alles op de voet blijven volgen. Verder wil ik nog verduidelijken dat ik niets heb tegen vreemdelingen die hier komen en werken zoals iedereen. Het zijn diegenen die hier de sociale zekerheid komen uiteten, de profiteurs, waar ik tegen ben en ja voor mij geldt nog altijd ‘eigen volk eerst’. Huizen: eerst voor eigen mensen, bijstand zoals OCMW: onze mensen eerst. Daar blijf ik bij en ik blijf voorzitter van het Vlaams Belang zolang ik kan. We blijven doorgaan met dank aan iedereen die voor ons heeft gestemd.”