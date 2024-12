Miguel Gheysens (Team Ieper) is kersverse schepen: “Een gezonde stadskas”

In de oppositie profileerde Miguel Gheysens zich al als één van de kopmannen bij CD&V met scherpe tussenkomsten over de meerjarenplanning. Dat hij schepen zou worden bij een overwinning van Team Ieper stond dan ook in de sterren geschreven. Met landbouw, financiën en jeugd kreeg hij interessante bevoegdheden. “Met drie tieners in huis ligt de jeugd mij nauw aan het hart”, zegt hij.

Miguel Gheysens (47) is getrouwd met Marieke Danneel. Samen hebben ze drie kinderen: Emiel (19), Louis (17) en Elise (14). Beroepshalve is hij zaakvoerder van landbouwbedrijf AGGRO Gheysens bvba in Pilkem. In 2018 zette Miguel Gheysens de stap naar de politiek. “Ik ben een heel sociaal iemand. In mijn studententijd en bij de studentenclub is het engagement gegroeid”, vertelt Miguel Gheysens. “Ik ben graag onder de mensen en zet mij graag in. Toen onze kinderen klein waren zat mijn vrouw in verschillende besturen van verenigingen. Samen zetten we dit engagement verder voor de ouderraad, de Gezinsbond en de speelpleinwerking van Boezinge. De stap naar de politiek was dan ook klein toen mij werd gevraagd om mee op te komen met CD&V in 2018. Via het lokaal verenigingsleven voel je wat er onder de burgers leeft en wat de noden zijn. Politiek zit ook in de genen. Mijn overgrootvader Florent Gheysens was de laatste burgemeester van Sint-Jan.”

Positieve politiek

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond Gheysens op de twaalfde plaats op de CD&V-lijst. Hij verzamelde 683 voorkeurstemmen. Niet genoeg om rechtstreeks verkozen te zijn voor de gemeenteraad, maar als derde opvolger mocht hij in juni 2019 alsnog de eed afleggen als vervanger van Miet Durnez, die tijdelijk stopte wegens zwangerschap. “CD&V had jarenlange ervaring als meerderheidspartij, in de oppositie belanden was andere koek”, zegt hij. “Boosheid, schuld, zelfreflectie… CD&V moest het anders aanpakken. Mijn campagne startte eigenlijk al de dag na de vorige verkiezingen. Ik ging voor vernieuwing, positieve politiek en een realistische toekomstvisie voor onze stad.”

Afgelopen legislatuur zetelde Gheysens onder meer in de gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. “Ruimtelijke ordening boeide me, maar toen de meerjarenplanaanpassing van 2019 passeerde, kwam mijn kennis van economie echt goed van pas. Iedere MJP-aanpassing werd mijn stokpaardje en ik bleef alles van omgeving opvolgen. Een goede dossierkennis is heel belangrijk voor een goed bestuur. In een korte tijd hadden we ons herpakt en draaide de oppositiemachine goed. Toch was betrokkenheid bij het bestuur moeilijk en werden beslissingen boven ons hoofd genomen. De wil om mee te besturen groeide. Voor mij was de oppositie een ideaal, wel tijdsintensief, leertraject om me klaar te stomen voor het bestuur.”

Meer dan ‘preus’

De jongste gemeenteraadsverkiezingen resulteerden in een absolute meerderheid voor Team Ieper. Dankzij zijn goede persoonlijke score mocht hij dromen van een schepenmandaat. “Ik dank al mijn kiezers die in mij geloofden en mij gesteund hebben. Ik kon ondanks het afschaffen van de stemplicht mijn stemmenaantal bijna verdubbelen. Ik ben meer dan preus! De ambitie voor een schepenfunctie was er zeker. Als geboren en getogen Ieperling en na zes jaar inzet is schepen zijn de kers op de taart. Het zal hard werken zijn, maar wie mij kent, weet dat ik er 100 procent voor zal gaan.”

Als bevoegdheden kreeg hij milieu, natuur, landschappen, duurzaamheid, land- en tuinbouw, waterbeleid, financiën en jeugd. “Ik ben daar heel tevreden mee. Het zijn mijn favoriete bevoegdheden en mijn grootste interessevelden. Ik wil vooreerst de verbinding versterken tussen natuur en landbouw, boer en maatschappij en dit op een respectvolle manier. In de Westhoek is het een grote uitdaging om de puzzel van het platteland te maken. De portefeuille financiën is een logisch gevolg van mijn inzet en opvolging van de voorbije MJP-aanpassingen. En met drie tieners in huis ligt de jeugd mij nauw aan het hart. Zij zijn onze toekomst en verdienen een stem. Ik wil de jeugd terug betrekken bij het reilen en zeilen van onze stad, hen verantwoordelijkheid aanleren en geven.”

De sanering van de stadsfinanciën is evenwel zijn topprioriteit. “Alles start met een gezonde stadskas. Het opmaken van een evenwichtige en betaalbare begroting voor deze legislatuur wordt prioritair. We hebben de voorbije zes jaar gezien hoe onze reserves slonken met de dag, zowel door de coronacrisis met grote inflatie, als ondoordachte keuzes in het beleid.”

Rollercoaster

Na drie weken in het zadel begint hij een goed beeld te krijgen van de impact van het schepenmandaat. “Het is toch een beetje een rollercoaster, maar ik geniet ervan. Ik hou van uitdagingen, nieuwe mensen ontmoeten en mijn schouders onder nieuwe projecten steken. Ik ben ook verkozen in de provincieraad dus is het voor mij op alle vlakken inwerken. Op mijn diensten hebben we al verschillende keren overleg gehad en ik probeer mijn dossiers zo goed mogelijk te kennen. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst”, besluit Miguel Gheysens.