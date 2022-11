Mieke Verduyn volgt Elke Casier op als CD&V-gemeenteraadslid in Torhout

Gemeenteraadslid in Torhout Elke Casier (43), die tot nu toe als advocaat een zelfstandig kantoor runde, geeft haar beroepscarrière een nieuwe wending. Ze treedt als juriste in dienst van het Torhoutse stadsbestuur, wat niet verenigbaar is met een politiek mandaat.

Gevolg: ze verlaat noodgedwongen de gemeenteraad en wordt opgevolgd door de eerste opvolger, haar CD&V-partijgenote Mieke Verduyn (67). De wissel gaat meteen in en dus legt Mieke tijdens de eerstvolgende zitting van maandag 28 november de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

Wijnendaalse inbreng

Elke Casier, die met haar gezin in de Hillestraat woont, werd in oktober 2018 als nieuwe kandidate op de CD&V-lijst met 781 stemmen direct tot gemeenteraadslid verkozen. Mieke Verduyn daarentegen, die van 2013 tot en met 2018 zitting in de raad had gehad, moest zich met 613 stemmen tevredenstellen en greep daarmee nipt naast de verlenging van haar mandaat. Meteen bleef er in de gemeenteraad geen enkele inwoner van Wijnendale meer over. Mieke, die in de Wijnendalestraat woont, werd wel eerste opvolger en dat geeft haar nu de gelegenheid om toch weer gemeenteraadslid te worden en Wijnendale zijn nodige inbreng te geven.

Boeken over de oorlog

Mieke is sinds 1979 getrouwd met Geert Lingier (67). Ze hebben drie zonen: Jeroen, Bert en Pieter. Er zijn ook zes kleinkinderen.

Mieke is regentes Nederlands-Engels van opleiding, maar heeft negen jaar als opvoeder haar brood verdiend in een instelling voor jongvolwassenen onder toezicht van het gerecht. Daarna is ze beginnen meewerken in het boekhoudkantoor van haar man.

In haar vrije tijd houdt ze vooral van lezen, zeker boeken over geschiedenis en specifiek over de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2019 tot begin dit jaar was ze voor CD&V lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.