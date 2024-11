Mieke Van den Broeck (Respect) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Me inzetten voor de financieel zwakkeren”

De 60-jarige Mieke Van den Broeck uit Ruiselede haalde 687 voorkeurstemmen en daar is ze bijzonder tevreden over. “Het is de eerste keer dat ik rechtstreeks verkozen ben”, reageert ze. “Ik had het eigenlijk niet echt verwacht, maar dat neemt niet weg dat ik me uitgebreid zal voorbereiden om mijn rol binnen de nieuwe gemeenteraad te kunnen spelen.” Mieke is master Industrieel Ingenieur in de Biotechnologie. Daarnaast is ze voorzitter of bestuurslid van een hele resem verenigingen, zoals de Gezinsbond, Badmintonclub De Molenpluim, feestcomité Kruiskerke, Kruiskerke 75+, VELT, de Milieuraad… “Ik zal me graag inzetten voor de sociaal en financieel zwakkeren in onze samenleving”, besluit ze.