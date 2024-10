Mieke Frère (N-VA+Trots) is nieuw in de gemeenteraad van Lendelede: “Nu begint het échte politieke werk”

Mieke Frère (45) is de vrouw van brandweerman Miguel Dekijvere en de mama van Tristan, Morgan en Megan. Ze werkt in de dienstenchequesector in Lendelede en was ook nog brandweervrouw in Lendelede.

“Ik kreeg 305 voorkeurstemmen. Uiteraard ben ik daar tevreden mee. Maar nu begint pas het échte ‘politieke’ werk. Ik wil me vooral inzetten om het beleid in Lendelede te verbreden, met focus op burgerparticipatie, lokale verenigingen en ondernemers. Ik geloof dat we samen een nog sterkere gemeenschap kunnen bouwen door aandacht te geven aan de noden en ideeën van onze inwoners. Ik zal mee voor vernieuwing zorgen.”